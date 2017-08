Cher in forma a 71 anni: quali i suoi segreti?

Cher è una cantante stranota non solo per le sue capacità vocali, considerate da tutti come straordinarie. A far parlare è anche la sua forma fisica invidiabile nonostante l’età, che le ha sempre regalato parecchi decenni in meno di quelli indicati dalla carta di identità. Poche rughe, una linea invidiabile, l’energia vitale di sempre. I più cattivi sottolineano che il merito è solo della chirurgia estetica, i più clementi – sono gli ammiratori – cercano di comprendere i segreti di una forma fisica perfetta.

L’ultima esibizione pubblica durante i Billboard Awards questa primavera – evento che le ha assegnato il premio riservato alle icone – è stata semplicemente grandiosa.

Ancora più incredibile il discorso tenuto dalla cantante che ha dichiarato che a 71 anni suonati: “Faccio ancora un plank (celebre figura del fitness ndr) di 5 minuti”. “Mia madre mi disse che non sarei stata la più carina o la più talentuosa ma sarei stata la più speciale”.

Quali sono quindi i suoi trucchi di bellezza?

Cher: i segreti della forma fisica invidiabile

La cantante ha più volte risposto indicando i segreti della particolare forma fisica. Il magazine Good House Keeping li ha raccolti studiando le numerose risposte e status che Cher ha postato nel tempo su Twitter. Li riassumiamo qui.

Cher rispetta la dieta vegetariana

La cantante non mangia prosciutto o carne rossa. Quando si tratta di proteine sceglie le alternative vegetali.

Non fuma e non beve

Oltre alla dieta vegetariana Cher conosce l’importanza di una salute sana. Quindi non beve e non fuma, né tantomeno fa uso di droghe.

“Essere in salute è sempre stata una mia priorità. Ci sono cose che non mi piacciono e soprattutto non sono salutari. Per esempio prendere droghe o bere. Ho fumato sigarette per un po’ e provato alcune sostanze ma io non piacevo a loro”, ha dichiarato pubblicamente.

Sceglie i cibi giusti

Per tenere il corpo in forma la cantante evita i cibi che sa essere più calorici e ricchi di grassi. “Cerco di evitare i cibi con un alto tasso di grassi”, scrive Cher nel suo libro Forever Fit. “Non bevo latte e credo che il formaggio sia una delle cose peggiori per il corpo”.

Fa attività fisica cinque volte a settimana

Ha dichiarato di fare esercizio cinque volte a settimana. Può sembrare esagerato ma la cantante ha spiegato che è una cosa che ha sempre fatto e che la fa sentire bene. Pare quindi che sia proprio questo il segreto per riuscire ancora a tenere un plank per cinque minuti: allenarsi con frequenza senza mai mollare. Brava Cher.