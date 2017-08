Kefir: cos’è, perché fa bene e come prepararlo

Secondo la leggenda, Maometto donò agli abitanti delle montagne del Caucaso dei prodigiosi grani: erano kefir, che da allora in quelle terre è rimasto noto come ‘miglio del profeta’. Ma non si tratta di un cereale. Il kefir è una sostanza che si ottiene dalla fermentazione del latte, e si può poi sciogliere nello stesso fino a divenire una bevanda fresca e assai nutriente. Molto popolare in Russia e nei paesi del Caucaso, è sempre più comune anche alle nostre latitudini. Lo si trova facilmente nei negozi di alimenti naturali e biologici. Il kefir infatti è buono da bere ma soprattutto è ricchissimo di proprietà benefiche.

Che cos’è il kefir e a cosa serve

In pratica, dalla fermentazione del latte (di pecora, capra o mucca) si ottengono colonie di batteri e lieviti che si presentano sotto forma di granuli bianchi. La bevanda che si ottiene dallo sciogliere questo granuli in altro latte è ricchissima di fermenti e probiotici, incredibilmente benefici per l’intestino. Oltre a regolamentare l’attività digestiva, aiuta a rafforzare il sistema immunitario, riequilibra la flora intestinale, stimola la produzione di anticorpi e allevia le enteriti. E’ energetico, consigliato quindi a chi soffre di astenia, chi fa sport, o chi avanzando con l’età sente il corpo indebolirsi. Possono berlo le donne in gravidanza, anzi in certi casi è consigliato visto l’acido folico che apporta.

Non mancano al kefir numerosi minerali, tra cui calcio, fosforo, magnesio, zinco. Vitamine del gruppo B e K. E tutto ciò con una poverissima quantità di lattosio. Naturalmente i granuli si possono anche mescolare al latte di soia o di riso. E persino all’acqua, avendo cura di ‘cagliarla’ con limone e zucchero. Per preparare il kefir occorre acquistare i granuli nei negozi di alimenti naturali. Mettendoli nel latte in un recipiente di vetro chiuso, a temperatura ambiente. Lasciando che il prodotto fermenti per circa 48 ore, si ottiene la bevanda cremosa. Si mescola, e volendo si filtra se risulta troppo grumosa. Lo si mette in frigorifero per un paio d’ore e si consuma.