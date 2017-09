Viaggiare per studio. Meglio se low-cost

Tornati dalla vacanza si riparte per questioni di studio. Cresce di anno in anno il numero di italiani che si spostano all’estero per il classico Erasmus. Si tratta più precisamente dei cosiddetti interscambi, attraverso i quali gli universitari si trasferiscono temporaneamente in un altro Paese. Secondo Almalaurea – consorzio cui aderiscono 74 Atenei – il 10 % degli studenti italiani ha usufruito di un periodo di studio all’estero. Per accrescere il proprio bagaglio di esperienze culturali e personali e approfondire l’uso di una lingua. Destinazioni preferite? Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

L’interscambio è certamente una grande opportunità per gli studenti, ma anche un grande impegno economico per le famiglie. Che hanno la possibilità di ottimizzare i costi programmando il viaggio per tempo. Magari utilizzando piattaforme specializzate nella ricerca delle migliori combinazioni di viaggio. Come ad esempio il portale indipendente Momondo.it, nato nel 2006 e con sede a Copenaghen. Momondo ha effettuato uno studio approfondito delle destinazioni preferite e dei costi necessari per raggiungerle in aereo. Facendo emergere un dato interessante. Incrociando i maggiori aeroporti italiani e i quattro Paesi preferiti dagli studenti, i prezzi di un volo da Milano o Roma oscillano su prezzi interessanti. Scendendo anche ad un minimo di 12 €. Un dato emerso da una ricerca avvenuta a fine agosto, basata su date di partenza vicine all’inizio dell’Anno Accademico.

Spagna meta preferita per lo studio

Ma come fare per ottenere le migliori tariffe? Secondo Momondo il primo obiettivo è la flessibilità. Ovvero scegliere date che non siano obbligate. Il resto dipende dalle combinazioni. Per andare in Spagna la scelta migliore è partire da Milano, da dove si può volare per Madrid e Barcellona a partire da 17 Euro e a Valencia a partire da 22 Euro. Da Roma invece si arriva a Madrid con prezzi a partire da 43 €, a Barcellona da 19 € e a Valencia da 29 €. La seconda destinazione preferita dagli studenti italiani è la Francia. Le tratte sono più economiche per chi parte da Roma. Si può acquistare un volo per Parigi a partire da 12 €, a Nizza da 30 €. In alternativa si può optare per Bruxelles – ben collegata anche da Milano – per poi spostarsi in treno.

Germania e Regno Unito sono rispettivamente al terzo e quarto posto tra le destinazione preferite per un viaggio studio. E’ possibile scovare un Milano-Berlino a 13 € o Milano-Monaco a 29 €. Che da Roma costano rispettivamente 23 3 43 €. Infine il Regno Unito, dove la grande concorrenza aiuta nella ricerca di biglietti low-cost. Dal capoluogo lombardo si raggiunge Londra con 13 € e Manchester con 34 €. Dalla capitale invece Londra può essere raggiunta a partire da 17 €. Più cara la tratta verso Manchester, dove i prezzi partono da 78 €.