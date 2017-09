L’INGREDIENTE Le fragoline di bosco sono note per le loro virtù depurative e diuretiche. Ma sono anche capaci di controllare i rialzi della pressione arteriosa, così frequenti a primavera e nei periodi di maggior stress. Queste sono ricche di vitamina C, zolfo, calcio, ferro, magnesio e potassio. Poche le calorie: solo 27 ogni 100 grammi. Il frutto, inoltre, possiede interessanti proprietà antiossidanti.

LA RICETTA Fragoline di bosco con aceto balsamico invecchiato, pepe nero macinato con foglie di spinacino

LA DIFFICOLTA’ bassa

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – 300 gr fragoline di bosco, 30 gr basilico, aceto balsamico invecchiato, pepe nero qb, 120 g spinaci giovani

TEMPI DI PREPARAZIONE: 20 minuti

LO SVOLGIMENTO Mettere le fragoline nell’aceto balsamico a marinare. Aggiungere del basilico tagliato a pezzetti e un po’ di pepe nero macina fresco.

IMPIATTAMENTO Creare un letto di spinaci. Inserire le fragoline in un coppapasta a cupola. Aspettare che prendano la forma e sformare al centro del letto di spinaci. Guarnire con un po’ di aceto balsamico e due foglioline di basilico.

LA FIRMA DELLA RICETTA Il Margutta Veggy Food & Art, la culla del gusto dal 1979, nel rispetto di natura e ambiente. Locale di Tina e Claudio Vannini, racconta una storia di trentacinque anni di ottima cucina vegetariana accompagnata dall’amore per arte, musica e colori. Si trova in via Margutta 118, nel cuore del centro storico di Roma.