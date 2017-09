LaPresse

Nel 2006, James Franco si iscrive nuovamente all'Università della California, Los Angeles, per completare il suo percorso di studi e, studiando e recitando nello stesso momento, consegue la laurea nel 2008. Nel frattempo si trasferisce a New York per frequentare i corsi di scrittura della Columbia University, quello di regia alla New York University's Tisch School of the Arts e quello di scrittura creativa al Brooklyn College. Nel 2010, riceve il "Master of Fine Arts" alla Columbia University e frequenta il dottorato in inglese alla Yale University.