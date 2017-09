La condivisione del cibo è indice di affiatamento

In seguito ad uno studio mirato, i ricercatori dell’Università Clemson della California del Sud hanno asserito che la condivisione del pranzo con il partner è indice di affiatamento e unità di coppia. E hanno aggiunto, ancora, che tale convinzione non vale solo per la sola coppia ma anche per quanti osservano la scena.

E’ una scena che, oltre a comunicare unità, ispira anche tenerezza. E, addirittura, emana erotismo. Ecco, una donna pilucca un po’ di cibo e lo porge al proprio uomo. Lui accosta la bocca e si affida alle sue mani. Il messaggio colto da chi osserva, parla, inequivocabilmente, di una coppia ben salda. Affiatata.

Questo tipo di condivisione garantisce affiatamento, erotismo… e anche un legame sanitario.

Non è questa un’asserzione banale, ma è quanto è stato riportato sulla rivista Appetite, frutto dello studio curato da un team di ricercatori, di cui il dottor Thomas Alley ne era il coordinatore. I volontari, che vi hanno partecipato erano 118 e di entrambi i sessi. Ai volontari è stata offerta dai ricercatori la visione di una serie di brevi filmati, della durata di circa un minuto. In ciascuno si osservavano i componenti la coppia mentre, vicendevolmente, si scambiavano il pasto.

E lo facevano alternandosi. In alcuni casi era l’uomo a porgere il proprio cibo alla donna. In altri era la donna. Entrambi, però, usavano prima morderlo. Altri video, invece, proponevano lui mentre offriva il cibo a lei senza, però, averlo morso. In altri lo stesso gesto era ripetuto dalla donna. Gli ultimi video proponevano la coppia intenta a mangiare senza dare nulla all’altro.

A tal proposito il dottor Alley si esprime così: «La condivisione può comunicare un significato particolare se il cibo è “contaminato” dalla condivisione dei germi dell’altra persona, come per esempio la condivisione di un cucchiaio o il mangiare lo stesso piccolo prodotto alimentare».

Gli autori dello studio, pertanto, attribuiscono alla coppia il concetto di unità anche per un impatto sanitario. D’altronde la condivisione avviene non solo per l’alimento, ma anche per i germi contenuti nella saliva. Ciò, così pare, produce un effetto protettivo contro alcuni virus. Proprio come avviene in molte specie animali, ricordano i ricercatori. Non solo nell’uomo, quindi.

Ma quali le coppie più affiatate? Secondo la valutazione dei volontari che hanno visionato i video, risultavano più affiatate quelle che condividevano il cibo dopo averlo assaggiato. Attrazione reciproca e salda unione era il messaggio trasmesso. Le loro prospettive per il futuro erano, sicuramente, buone. Non variava il giudizio se a offrire il proprio cibo era la donna o l’uomo.

Certo una propensione maggiore all’attrazione faceva capo all’atteggiamento dell’uomo nell’offrire il cibo, considerato nell’immaginario collettivo come la persona che “procaccia” il nutrimento.