Selena Gomez, a New York la passione è rosso fuoco

Selena Gomez è la cantante idolo delle giovanissime dalla vita non solamente abbagliante. Fama, successo, moda, ma anche il coraggio di parlare pubblicamente della propria malattia – il lupus eritematoso sistemico – che le ha causato non pochi problemi di salute nel corso degli ultimi anni.

Selena Gomez, breve bio

La Gomez, classe 1992, padre messicano e madre americana, non si è tuttavia mai nascosta dietro un immagine falsata di successo e di indistruttibilità. Sarà forse anche per questo che è uno dei personaggi più amati tra i giovani e una vera icona di stile. Anche quando si parla di moda Selena non è mai troppo lontana dal suo pubblico. Ama infatti combinare capi lussuosi ed eleganti ad alcuni più casual. Il suo shopping insomma pesca nelle boutique di lusso ma anche nell’ecommerce più a portata di portafoglio.

Selena Gomez per Coach a New York

I primi giorni di settembre il brand Coach ha annunciato l’apparizione di Selena Gomez alla Coach House di New York. L’attrice e cantante ha accolto un vasto numero di fan al flagship store del brand. Il negozio situato al 685 della Fifth Avenue è stato invaso per celebrare il lancio della collezione Coach x Selena. La collezione è caratterizzata da un uso abbondante del rosso, una nuance che Selena ha persino deciso di indossare il giorno dell’evento e che evidentemente ama molto.

Selena Gomez e il look Coach

In questo scatto indossa la giacca Souvenir Varsity e i pantaloni in pelle Zip Pocket di Coach 1941. Anche qui sporty style ed eleganza si combinano con il capospalla ispirato al tradizionale bomber ma rivisitato in un modello più chic. La maglia Wolford è aderente e nera e il pantalone di pelle segna i fianchi con delle zip borchiate. Ai piedi un sandalo Stuart Weitzman. Non è la prima volta che Selena abbina il rosso e il nero, passione e rigore. Uno scatto del profilo Instagram Selena Closet, che analizza tutti i look di Selena, l’aveva paparazzata solo poco tempo prima con un ugualmente capo fiammeggiante. Si trattava del cappotto di I.Am.Gia. in finta pelliccia. Che fuoco.