Ideali di bellezza: se il perfezionismo uccide sui social

Ideali di bellezza, ossia pensieri e forme precostituite su come le donne dovrebbero essere per avere un valore all’interno della nostra società. Cioè devono essere belle. Belle e basta secondo doti che riguardano solamente l’aspetto esteriore e mai quello interiore. Quanti sono infatti i modi in cui la moda, il mondo dello spettacolo e la pubblicità cercano di suggerire modelli di bellezza molto stringenti ed esagerati? E in che modo tali ideali influiscono sul benessere psicofisico delle donne e delle adolescenti?

Ideali di bellezza: il perfezionismo nuoce alla salute

Secondo una recente ricerca l’impatto potrebbe essere addirittura devastante soprattutto per quel che riguarda la psiche delle giovani donne.

La pressione ad essere perfette incrementa infatti rischio di suicidio. A riportarlo è un articolo del Daily Mail. Il magazine certifica come lo sforzo per mangiare cibi sani e avere un fisico scolpito sia troppo duro da sostenere per alcuni soggetti.

Il parere arriva dall’Università dell’Ontario dove il fenomeno è visto da una prospettiva preoccupante.

Il ruolo dei social network

Instagram, Twitter e Facebook, sono invasi da donne che mostrano i loro addominali, i loro sederi e i loro seni. Tale bombardamento di immagini incoraggerebbe le ragazze ad adottare look simili. Con una grande pressione subita continuamente per essere perfette e per trascurare in questo processo le doti personali.

L’autore principale dello studio, il Dottor Martin Smith, ha detto: ‘Il perfezionismo può essere mortale’. Come ha ribadito egli stesso al giornale Seeker: ‘Chiedere a se stessi di essere perfetti non è sano o consigliabile’.

Dr Smith ha notato come il 56% degli adulti che ha commesso un suicidio ha mostrato una pressione esterna molto forte nell’essere perfetti. Per arrivare a questa conclusione il team ha revisionato 45 ricerche. I risultati sono stati poi pubblicati su The Journal of Personality.

Inoltre oggi le giovani donne sarebbero esposte sempre più precocemente alle immagini di bellezza ideale e irreale.

Il rapporto The Girls Attitudes, la più grande ricerca sul tema di questo tipo, ha registrato un sensibile declino nel rapporto positivo con il proprio corpo negli ultimi 5 anni. Il declino ha interessato le donne dai 7 ai 21 anni. Solo il 61% di loro ha dichiarato di sentirsi felici di come sono. Nel 2011 la percentuale era del 73%.

Secondo una ricerca annuale della Guides Association il 36% delle ragazzine dai 7 ai 10 anni crede che la cosa più importante nella vita sia come appaiono agli occhi degli altri.

Tra i circa 11,747 partecipanti gli scienziati hanno individuato 13 forme di perfezionismo associate a pensieri suicidi. Tra di esse preoccuparsi troppo dei propri errori e avere dubbi sulle proprie azioni. Ancora, subire critiche in famiglia e avere standard personali di successo molto alti. Sono questi tipi di pensiero a rendere la vita più difficile. Forse è ora che si cominci a pensare a come proteggere le giovani donne da immagini, idee, stereotipi lesivi per la loro salute.