Il mondo degli eventi è in piena rivoluzione. A stuzzicare la curiosità degli amanti della movida è la silent disco, ovvero un particolare evento musicale che permette di scatenarsi ma senza fare rumore. Come in ogni festa è presente un dj ma la sua musica, grazie a potenti trasmettitori, viene trasmessa direttamente nelle cuffie wireless dei partecipanti mettendoli nella condizione di scegliere quale ritmo dare alla serata e scatenarsi. Essendo infatti i canali di sintonizzazione differenti, è possibile ascoltare diversi generi musicali.

Questi ‘party silenziosi’ permettono dunque di divertirsi nel totale rispetto del luogo e degli altri partecipanti. Il dubbio è lecito: indossare le cuffie rappresenta un limite per le pubbliche relazioni? La risposta è no, anzi, la silent disco può addirittura favorire momenti di socializzazione.

Social Silent Disco, l’app per ballare e fare nuove amicizie

I meriti vanno soprattutto all’App (gratuita) “Social Silent Disco” nata dalla collaborazione tra Silent Emotion, società specializzata in eventi “silent” e Winker, la prima App di live dating ideata da una startup milanese fondata da Andrea Pravato e Marco Savastio. Come funziona? Gli iscritti possono vedere gli altri membri presenti nello stesso luogo, inviargli un segnale e, se ricambiato, incontrarsi. Tutto rigorosamente in tempo reale. Inoltre permette di interagire con i deejay, ricevere informazioni sulle serate nonché sconti etc.

“Social Silent Disco rappresenta un nuovo format che permette di vivere la silent disco a 360 gradi. Centinaia di persone connesse alla stessa frequenza, possono interagire fra loro a ritmo di musica, e al tempo stesso scambiarsi chat per fare subito nuovi incontri e nuove conoscenze” – ha affermato Andrea Pravato, CEO & Founder di Winker.