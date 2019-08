Paolo Genovese al Circeo – Tutto il “glam” della settimana

Parata di vip al Circeo per il festival diretto da Paolo Genovese

Paolo Genovese, Paola Minaccioni ed Elena Sofia RicciSi conclude stasera a San Felice Circeo, in provincia di Latina, la prima edizione del Mare di Circe Film Festival. L’iniziativa, organizzata dal Comune di San Felice Circeo, si è svolta in Piazza Lanzuisi. La direzione artistica è affidata a Paolo Genovese, con la direzione esecutiva di Fabrizio Conti e del team di Snap Creative Hub. La kermesse è stata condotta da Olivia Tassara di Sky Tg24.

Tra gli ospiti, Giorgio Tirabassi, Michela Andreozzi, Paola Minaccioni, Antonio Giuliani, Alessandro Haber, Mia Benedetta. E ancora Elena Sofia Ricci, Sara Serraiocco, Andrea Perroni, Bruno Frustaci e L’Orchestraccia. Presenti anche alcuni esponenti provenienti dal mondo del web e dei corti: Michela Giraud, gli Actual, Marco Castaldi e Matteo Nicoletta.

Durante le serate sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti “Dea Circe” alle eccellenze dell’ultima stagione cinematografica italiana. Nella serata di giovedì Elena Sofia Ricci ha consegnato il “premio Dea Circe alla carriera” ad Alessandra La Capria, figlia dell’attrice Ilaria Occhini. Venerdì, invece, il direttore artistico Paolo Genovese ha premiato come “attrice dell’anno” Sara Serraiocco per i suoi ultimi successi, da In viaggio con Adele a Lo spietato.

Premio alla carriera per Ivana Spagna a Minturno

Stasera, alle ore 21:00 presso la Piazza Portanova di Minturno, in provincia di Latina, si terrà l’edizione 2019 di Minturno Musica Estate, evento realizzato in occasione dei Festeggiamenti Patronali in onore di Maria SS delle Grazie. Quest’anno, in occasione della 15esima edizione, Radio Italia anni’60 seguirà per la prima volta in diretta radiofonica l’evento.

Le telecamere del Festival Italia in musica, con Paola Delli Colli, in onda su Lazio TV, Gold TV e Odeon TV, accompagneranno la serata e il backstage. Anche in questa edizione verrà assegnato il Premio AFI (Associazione Fonografici Italiani) alla carriera, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Se la scorsa edizione è stato conferito ad Orietta Berti, quest’anno verrà assegnato a Ivana Spagna.

I Riciclato Circo Musicale per l’Estate romana dei ragazzi (ma non solo)

Riciclato Circo MusicaleLa Città in Tasca, l’Estate Romana dei ragazzi, compie 25 anni. E festeggia in grande. L’appuntamento, da domani sino al 18 settembre, si pone l’obiettivo di offrire ai più piccoli la migliore produzione culturale a loro dedicata. Come alcuni incontri diretti con artisti, musicisti, attori, scrittori e case editrici. E ancora laboratori, spettacoli, giochi. Anche quest’anno quindi, nel verde del Parco degli Scipioni, si ripeterà la magia di questo evento. In programma, tra gli spettacoli serali, i concerti delle band Riciclato Circo Musicale e Manzella Quartet? Formazione Instabile. Nonché le performance teatrali di Massimiliano Maiucchi e i burattini dei Grilli Alfa Teatro, della Compagnia Circo Sonamb.ulos e di Teodor Borisov.