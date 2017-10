Letto matrimoniale: dormire comodi anche in volo

La Qatar Airlines lancia una novità per chi viaggia in Business Class: si dorme in un letto matrimoniale

Chi lo dice che il letto matrimoniale è una prerogativa di case ed alberghi? A sfatare questa convinzione è la Qatar Airways. La compagnia di bandiera del Qatar, infatti, lancia una nuova proposta. Anche se per pochi eletti. Ovvero per coloro che hanno molti soldi da spendere. Si tratta di un’innovazione che è stata definita “la migliore presente attualmente nei cieli” dall’esperto di aviazione Alex Macheras. L’offerta rivoluzionaria è pronta a cambiare le carte in tavola con le compagnie aeree competitor. In quanto porta l’esperienza di volo ad un livello davvero alto. La suite offerta ai viaggiatori di business class comprende questo extra di prima classe. Ovvero la possibilità di trasformare, reclinandoli, due sedili della fila centrale del Boeing 777 in un vero letto matrimoniale.

IL LETTO MATRIMONIALE IN AEREO

Usufruire, quindi, di un’area relax completamente riservata perché divisa da separè. E quindi invisibile alle due file laterali. Per ora il servizio proposto è disponibile sui voli in partenza dall’aeroporto di Londra Heathrow. Ma l’obbiettivo è quello di estenderlo anche sui voli da Parigi Charles De Gaulle e da New York. Nelle QSuite il progetto prevede anche due schermi per offrire la possibilità di intrattenersi con familiari, colleghe ed amici. E anche per cenare e lavorare nella più completa riservatezza. E’ la prima volta per l’aviazione civile la possibilità di mettere a disposizione dei passeggeri un vero e proprio letto matrimoniale per i voli a lungo raggio.

La Qatar Airways è nota ormai da anni per la sua attenzione ai dettagli, in materia di comfort durante l ‘esperienza di volo. Dopo aver installato comode poltrone per poter meglio affrontare le lunghe ore di viaggio, ecco che arriva il letto matrimoniale. Pronto a venire incontro alle esigenze di chi proprio non riesce a stare comodo in aereo. Non è un caso, dunque, che la QSuite sia stata eletta la migliore Business Class del mondo da Skytrax. Con letto matrimoniale, salotto, pannelli regolabili e tv è un vero e proprio salotto.