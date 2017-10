Organizzare le nozze porta a sorprese inaspettate

Impegni, stress ed eccitazione per organizzare le nozze impediscono di catturare le sfumature di cui si colorerà il tuo matrimonio. Ci sono molti aspetti “non calcolabili” che escono fuori il giorno del fatidico sì. Alcuni piacevoli, altri meno. Ma comunque sorprendenti.

Organizzare le nozze: quando ognuno dice la sua

Una delle maggiori difficoltà nell’organizzare le nozze risiede negli innumerevoli pareri e consigli “gentilmente” concessi da amici e familiari. Persino un wedding planner potrebbe farci entrare in confusione. Una serie di battute o avvertimenti su quali potrebbero essere i rischi di un ricevimento non riuscito, potrebbero farci entrare in crisi.

Se proprio deve essere un giorno indimenticabile, “perfezione” è quello a cui dovremmo mirare. Gli ospiti si sentono partecipi della nostra felicità ed è per questo che tentiamo di agire in modo da non deluderli. Quando partiamo dall’idea di una cerimonia semplice o intima, ci rendiamo conto che è quasi impossibile depennare colleghi amorevoli, amici preziosi, vicini di casa fedeli. Organizzare le nozze, in questo caso, parte dallo sforzo economico di aggiungere invitati che semplicemente vogliamo accanto.

L’aspetto positivo è il rendersi conto di quante persone ci amano e di quante ne conosciamo. Procedendo alla scelta di abiti, fiori, allestimenti, dobbiamo ammettere di dover gonfiare la spesa che ci eravamo prefissati all’inizio. E l’alcol? Impossibile non prevederne a fiumi: il matrimonio è una festa per tutti e i cocktail non possono essere negati a nessuno.

Organizzare le nozze: ora siamo noi “gli altri”

Quante volte non abbiamo dato peso a quel “RSVP” sulla partecipazione di nozze? Un invito è sempre cosa gradita, ma la maggior parte delle volte ci si dimentica di avvisare per tempo riguardo alla nostra presenza al ricevimento. E il regalo? Un fuori lista o un bonifico inviato all’ultimo momento a causa di lavoro e impegni.

Ma ora siamo noi “gli altri”. Come ci sentiamo a non sapere il numero preciso di invitati? I posti a tavola dovrebbero essere già pianificati e chi si “scorda” di avvisare potrebbe scombinare un’organizzazione a cui stiamo dedicando tempo prezioso. E se avessimo scelto di farci regalare un bel viaggio di nozze? La cifra raggiunta potrà permetterci di volare verso mete esotiche?

Quante volte abbiamo pensato di inviare un messaggio ai futuri sposi per chiedere informazioni su spostamenti, location oppure ouftit. Ecco: non abbiamo mai calcolato che su tanti invitati, domande del genere potrebbero risultare fastidiose. È preferibile rivolgersi alla mamma dello sposo, o a un testimone di sicuro in grado di aiutarci. Ma lasciamo stare chi sta pianificando un matrimonio!

Dallo stress alla favola

Energie e preoccupazioni lasceranno comunque il posto alla felicità. È una conclusione certificata: andrà tutto bene. E questo è il motivo per cui chi è già sposato consiglia sempre di decidere senza preoccuparsi degli altri. “E’ il vostro giorno. Fate come volete”. È forse il primo consiglio da seguire nell’organizzare le nozze.