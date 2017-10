Maschere da neve, tra performance e colori pop

Le vacanze sulla neve sono all’orizzonte. Ancora poche settimane e si potranno inforcare gli sci, cavalcare le tavole da snowboard, salire in cima a montagne innevate. L’emozione per il ritorno della stagione sciistica è tanta, e il modo migliore di tenerla a bada è cominciare a scegliere i nuovi accessori per le avventure outdoor. Indispensabili, le maschere da neve si evolvono di anno in anno diventando sempre più perfomanti. Ma anche aggiungendo tocchi di stile ai modelli per lui e per lei.

Stile e visibilità: le nuove maschere da neve

Pensata sia per il freeride che per lo sci in pista Aerospace è la proposta Julbo. Nata per assolvere alle esigenze dei freerder, si tratta di una maschera innovativa, dotata delle migliori lenti fotocromatiche, che gode del sistema SuperFlow il quale permette di spostare la lente in avanti garantendo il passaggio dell’aria. In questo modo si evita l’appannamento della maschera. Per l’inverno alle porte Aerospace viene lanciata anche in una versione speciale. Il modello Fam Cham, realizzato in collaborazione con atleti del Team Julbo nativi di Chamoni. Massima ventilazione, lente fotocromatica Snow Tiger di colore arancio per incrementare i contrasti, per un ottimo comfort visivo. Per quanto riguarda i modelli femminili, la maschera Luna offre anche un incentivo allo stile. Frame minimalista per una visibilità ampia, ergonomia e comfort si uniscono a dettagli metallici e decorazioni grafiche.

Quando vedi meglio, puoi fare meglio. Il motto di Smith Sport Optics introduce la tecnologia delle lenti di proprietà ChromaPop™, per maschere da sci che migliorano la nitidezza e i colori naturali consentendo di vedere facilmente più dettagli. Proposte in otto varianti, le nuove lenti hanno caratteristiche tecniche che le rendono perfette per ogni condizione atmosferica. Quando la luce diminuisce nelle giornate grigie, o, al contrario, per quando il riverbero del sole è intenso. Il tutto, corredato di vestibilità perfetto, ampio campo visivo, tecnologia anti appannante 5X™. E un sistema di cambio lenti con sgancio rapido a un perno. Tantissimi i modelli disponili, che variano per caratteristiche tecniche ma anche per design. Le maschere da sci Smith sono disegnate pensando all’integrazione con i caschi del breand.