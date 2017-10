Noci brasiliane: come usare il “superfood”

Chi non conosce i superfood? Questi alimenti dalle benefiche proprietà sono molto gettonati tra coloro che amano seguire un regime alimentare sano ed equilibrato. Oltre a zenzero, semi di chia e bacche di goji, nella lista ci sono anche le noci brasiliane (o noci dell’Amazzonia che dir si voglia). Parliamo di un frutto che è, a tutti gli effetti, un vero concentrato di benessere: contiene selenio, fibre, vitamine e ancora minerali come calcio e magnesio oltre a proteine e antiossidanti. I benefici? Aiuta a prevenire l’invecchiamento rafforzando il sistema immunitario.

Noci brasiliane: istruzioni per l’uso

Le noci brasiliane, data la loro versatilità, sono molto amate. La domanda è sempre crescente, non mostra infatti segnali di arresto. Secondo i dati Apex – Brasil (Agenzia Brasiliana per la Promozione del Commercio e degli Investimenti) il Brasile, nel 2016, è stato il secondo principale esportatore di noci. Come si utilizzano? Sono uno, nessuno e centomila i possibili utilizzi di questo superfood. Le noci brasiliane sono ottime se consumate da sole, come snack, o se rese protagoniste di fantasiose ricette. Che siano sotto forma di latte, pesto etc., sono davvero sfiziose. Ecco qualche idea che permette di familiarizzare con questo prezioso ingrediente. Attenzione però a non esagerare: sono molto caloriche.

Latte di noci

Le noci brasiliane possono assecondare le esigenze nonché i gusti di tutti coloro che sono intollerante al lattosio. Ebbene sì, il latte di noci è un’ottima alternativa al latte vaccino da tenere a mente.

Snack o antipasti?

Ottime per l’aperitivo, le noci brasiliane possono rappresentare uno sfizioso snack spezza fame, ma non solo. Perché non renderle protagoniste anche degli antipasti? Per fare un figurone in famiglia o con gli amici, si possono abbinare a miele e paprica. Vanno d’accordo anche con altre spezie.

Farofa rivisitata

Farofa: chi non lo conosce? E’ uno dei piatti tipici della cucina brasiliana a base di riso e fagioli. La creatività e la fantasia in cucina sono sempre bene accette. Vale dunque la pena apportare qualche piccola modifica alla ricetta originale reinterpretando il piatto con l’aggiunta di noci brasiliane e pezzi di banana essiccata.

Non solo pangrattato

Le noci si possono utilizzare come valida alternativa al pangrattato per ricoprire di sapore sia la carne che il pesce, come quello azzurro, ottimo se bagnato con latte di cocco e noci.

Pesto: non solo quello di pinoli

Tutti conosciamo il pesto alla genovese fatto con basilico e pinoli. Variare significa scoprire nuovi sapori e abbinamenti. Il pesto alle noci brasiliane, ad esempio, è una variante gustosa.

Dolci mon amour

Le noci brasiliane sono ottime per la realizzazione di dolci. Vanno infatti d’accordo con il cioccolato: l’accoppiata è vincente. Sono inoltre utilizzate in abbinamento alle noci di cocco per realizzare la versione tropicale dei tipici biscotti di Natale americani. Come si dice, in cucina come nella vita la fantasia è tutto.