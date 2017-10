Fabric sneaker: sportive che amano i tessuti

Nascono le fabric sneaker, scarpe sportive realizzate in collaborazione con grandi produttori di tessuti. Modelli classici rivisitati dai designer di Asics e adidas, che giocano con materiali pregiati per creare ed innovare. Alcantara e Liberty Fabrics sono i partner scelti dai due top brand dello sportswear internazionale. I loro tessuti sono assoluti protagonisti nelle collezioni invernali.

Fabric sneaker di adidas e Asics

La collaborazione di adidas con Alcantara – produttore italo-giapponese dell’omonimo tessuto – nasce dallo Sneaker Exchange 2017. Un contest ideato dall’azienda di sporstwear, che ha coinvolto gli shop dell’esclusivo circuito Adidas Consortium. Il risultato? Una versione rivisitata della iconica Gazelle di adidas – storico modello nato nel 1968 – elaborata da due importanti retailer. Il giapponese Arrows & Sons e l’italiano Slam Jam firmano la nuova Off-White. La Gazelle è una fabric sneaker che sotto l’apparente normalità si presenta ricca di contenuti. L’interno è realizzato con un cotone organico della Ikeuchi Organic e, nella parte superiore, è in morbido Alcantara. Esistono anche altri elementi che caratterizzano la Gazelle in versione 2017. La linguetta con motivo a coste. E i loghi delle due boutique posizionati sul tallone.

Liberty Fabrics è un designer di tessuti scelto da Asicis per realizzare una linea di abbigliamento e accessori dedicata al fitness. Il punto in comune tra le due azienda è la passione per l’arte. Utilizzare stampe fantasiose trasformano i prodotti in qualcosa di unico nel loro genere. Per cui sneaker con alti contenuti tecnologici, che Asics è normalmente abituata a produrre, si contraddistinguono con temi fortemente caratterizzanti. La Gel-Fit Sana è la scarpa sportiva fatta per l’allenamento leggero. Dal punto di vista tecnico è una calzatura performante, che di adatta al naturale movimento del piede. Grazie anche alla tomaia priva di cuciture. Ma oltre il comfort e la duttilità c’è di più. Le stampe di Liberty Fabrics danno grande appeal a questo modello. Disponibile nelle due varianti Strawberry Thief e Ciara.