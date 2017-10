Ambra Angiolini amante al cinema: simpatica o antipatica?

Ambra Angiolini, dopo aver dominato l’estate del gossip per via della sua storia d’amore con l’allenatore Allegri, torna al cinema in un ruolo intenso e controverso. Nel nuovo film di Alessio Maria Federici, Terapia di coppia per amanti, ha il ruolo di una donna che è sia moglie sia amante segreta del personaggio interpretato da Pietro Sermonti. Nella pellicola l’attrice interpreta un personaggio femminile diviso tra passione e ragione che con l’aiuto della terapia riuscirà a far emergere con più forza le esclusive motivazioni del cuore.

Ambra Angiolini e la fama precoce

Il personaggio di Ambra è sotto i riflettori praticamente da sempre. Di lei ricordiamo l’esordio e la partecipazione a Non è la RAI di Gianni Boncompagni. Poi l’allontanamento dalle scene mediatiche e il ritorno come attrice soprattutto di cinema e teatro. Nel film di Federici, che abbiamo visto in anteprima, conferma la sua capacità di interpretare personaggi femminili credibili e appassionanti. Eppure l’esser stata famosa fin da giovane età non le ha portato solo glorie. Anzi. L’ha resa paradossalmente più attaccabile. Quando nel 2016 postò uno scatto del lungomare di Barletta invaso dai rifiuti, il gesto non fu interpretato affatto come atto di denuncia civile da molti utenti.

La relazione con Massimiliano Allegri

Ambra si prese per questo una miriade di insulti per aver tentato – secondo molti – di denunciare l’inesistente e sporcare così l’immagine di una città. Poi di nuovo la sua vita sentimentale diventa oggi materiale per i cannibali del gossip. Gli scatti con il CT della Juventus Allegri vengono rimbalzati su tutti i quotidiani poco prima dell’estate. In molti vogliono sapere la verità visto che la fine del matrimonio con Francesco Renga è ancora fresca. Ambra resiste, non cede e non racconta troppo di questa storia d’amore nascente. Per lei sembra che la vita sentimentale da esibire sia solo quella che caratterizza i suoi personaggi. Fuori dallo show business le ragioni del cuore rimangono segrete. E questa idea di privacy, sostenuta da una donna che il mondo dello spettacolo l’ha vissuto precocemente, non può che farci piacere. Per questo simpatica.