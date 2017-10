Trekking urbano: tra sport, cultura e sostenibilità

Il trekking urbano è la nuova frontiera della camminata sportiva. Perché gli itinerari cittadini attraverso angoli suggestivi, bellezze artistiche, spiritualità e cucina hanno lo stesso fascino di quelli di montagna. Soprattutto nel nostro Paese. Dove i paesaggi urbani ricchi di storia e tradizioni permettono di avere infinite occasione per praticare questa forma di turismo sostenibile. Non è un caso infatti che siano in costante aumento le città che aderiscono alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in programma per il prossimo 31 ottobre. Un evento che si tiene in 62 città italiane, con l’obiettivo di sostenere un turismo consapevole e rispettoso del patrimonio culturale ed ambientale.

Ma cos’è il trekking urbano? Un’attività sportiva a tutti gli effetti, che consente di bruciare calorie – 150 ogni 20 minuti – ridurre i rischi di ipertensione e osteoporosi. Ma anche combattere lo stress e la vita sedentaria, oltre che migliorare il proprio metabolismo. Un trekker urbano non ha bisogno di una particolare preparazione fisica. Non ci sono limiti di età e prescrizioni mediche. Occorre solo armarsi del desiderio di scoprire itinerari e luoghi inediti, spesso lontani dai grandi flussi turistici. Vagabondando per la città seguendo il proprio istinto, ma rispettando i residenti e gli altri partecipanti. In 4 ore di attività si possono perdere fino a 1800 calorie. Da recuperare possibilmente perdendosi tra gli itinerari gastronomici della zona.

Trekking urbano. A Siena la prima volta

Ad intuire la combinazione vincente tra la pratica sportiva e la scoperta di angoli nascosti della città è stata per la prima volta Siena. Nel 2002 nasce l’idea del trekking urbano, che da subito riscuote un gran successo e viene esportato anche in altre località. Fino a diventare un avvenimento di interesse nazionale. Per decidere la destinazione dove vivere la Giornata Nazionale del Trekking Urbano c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dagli itinerari dei misteri della Torino esoterica, ai miti e leggende legate alle mura ciclopica di Amelia, in Umbria. Dal trekking con delitto di Conegliano, alla camminata tra i luoghi del terremoto di Macerata. Eventi suggestivi e curiosi, originali e unici come i luoghi in cui prendono vita. Per scegliere la destinazione più adatta è possibile visitare il sito www.trekkingurbano.info.