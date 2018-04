All white sneaker, in arrivo dagli anni ’80

Le all white sneaker fanno rivivere l’epopea degli anni ’80. Un periodo storico ricco di spunti creativi, stilistici e culturali. Ancora in auge grazie anche alle produzioni di marchi sempre attenti a rispolverare tendenze del passato. Come PONY e D.A.T.E., che a dispetto delle diverse origini, incrociano i loro stili riprendono in mano le icone di un tempo. Le rielaborano in chiave moderna. Ma ne rispettano il valore iconico che milioni di persone gli avevano attribuito.

Le white sneaker di PONY e D.A.T.E.

PONY, ovvero Product Of New York è stato un alfiere dell’epopea metropolitana vissuta negli States a cavallo tra gli anni 70’ e ’80. Una storia iniziata nel 1972 grazie all’intuizione di Roberto Muller. Uruguaiano trapiantato nella Grande Mela. Un visionario dell’epoca, tra i primi a sdoganare la scarpa sportiva portandola dal campo di gioco al centro della città. L’Urban Style diventa tale grazie a modelli come Top Star, Pro Model e City Wings, ispirate al tennis e al basket e trasferite sulla strada. Per la stagione PE 2018 nasce il modello Aurora. Una scarpa all white che raccoglie il patrimonio di PONY e lo trasforma in una sneaker stilosa. Riconoscibile dallo chevron tono su tono e caratterizzata dall’inserimento di dettagli traforati. Sulla suola in gomma c’è una tomaia in morbidissima nappa bianca, perfetta per qualsiasi look casual da indossare nella bella stagione.

D.A.T.E. è un marchio giovane, che arriva dalla Toscana, e che dimostra sempre una grande sensibilità stilistica e una continua passione per la ricerca. Le sneaker diventano un elemento distintivo, un dettaglio non certo marginale delle collezioni primavera estate 2018. Che tornano a celebrare gli anni ’80 con un tris di modelli all white in nappa. La Newman Perforated, la Hill Low Pop Perforated White e la Newman Half Perforated. Tre sneaker classiche che si caratterizzano per l’effetto traforato, completo o a metà, che fa intravedere un livello successivo e le rende più fresche. Per quanto riguarda il talloncino posteriore, a seconda della versione può essere verde, blu o bianco. Le nuove sneaker di D.A.T.E. sono disponibili a partire da 155 €.