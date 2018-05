Topolino, mamme e bambini – Tutto il “glam” della settimana

80 anni di Disney in Italia, Topolino al Gaslini di Genova

Era l’8 maggio 1938 quando venne fondata la prima filiale Disney in Europa. Si chiamava “Creazioni Walt Disney”, con sede a Milano. L’atto notarile fa riferimento a Vittorio Emanuele III, Re d’Italia e Imperatore di Etiopia. E cita fra i convocati il fratello di Walt, Roy Oliver Disney, descritto come “industriale, nato a Cicago il 24 giugno 1893, domiciliato a Hollywood”. A distanza di 80 anni esatti, The Walt Disney Company Italia ha voluto festeggiare un giorno così speciale attraverso un atto molto significativo. Regalare un momento indimenticabile ai bambini dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, un’eccellenza nel panorama della pediatria italiana nel mondo e un fiore all’occhiello del nostro Paese. Con Topolino in persona.

All’Aquarium di Gardaland tra squali e stelle marine

In occasione della Festa della Mamma 2018, Gardaland Sea Life Aquarium ha pensato di dedicare un momento magico a tutte le mamme ed ai loro bambini. Domenica, dalle 13 alle 17, presso la sala cinema dell’Acquario, i talker narreranno un’incantevole fiaba sulla nascita delle stelle marine. Accompagnandola con una videoproiezione di immagini.

Al termine della proiezione verrà consegnata a ciascuna mamma una pergamena con la fiaba. Mamme e bimbi verranno inoltre invitati ad assistere all’affascinante momento dell’alimentazione degli squali. Per l’occasione il biglietto sarà gratuito per tutte le mamme. A pagamento il bambino al costo di € 10,50 se inferiore ai 10 anni, gratuito se il bambino è inferiore al metro di altezza.

Con la mamma a prendere il latte

Una giornata speciale per una Festa della Mamma unica. Si svolgerà domenica, dalle 9 alle 19, presso la Centrale del Latte di Roma, marchio del Gruppo Parmalat, la seconda edizione dell’evento che coinvolgerà centinaia di famiglie romane in un tour divertente e musicale alla scoperta degli stabilimenti dell’azienda.

L’inizio della visita guidata è a ritmo di musica, grazie alla coinvolgente presenza della band Riciclato Circo Musicale. Il tour prosegue con laboratori creativi di riciclo per consentire ai bambini di creare oggetti/regalo. Come piccoli gioielli riciclati o colorati messaggi d’amore. Presente anche il dj set di Dimensione Suono Roma. Mentre i medici della FIMP Lazio dispensaranno consigli per una colazione sana ed equilibrata.

Piccoli scienziati crescono (“green”)

Dieci appuntamenti per scoprire, attraverso la scienza, il valore della natura e della sostenibilità. Sono partiti a Roma i laboratori di “Dis-Equilibri”. Trattasi di un avvincente percorso di conoscenza alla scoperta dell’ambiente e della nostra società. Le attività sono rivolte ai bambini dai 4 agli 8 anni, con l’obiettivo di una vera e propria “alfabetizzazione ecologica”. E si svolgono tra Biblioteca Valle Aurelia e Biblioteca Cornelia, con cadenza settimanale.

Tutte le attività, proposte dall’Associazione Il Clownotto e in collaborazione con l’Associazione Humus Sapiens, sono a titolo gratuito. L’iniziativa è parte del programma di Eureka! Roma 2018 promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con Siae.