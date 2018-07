La ricetta delle sebadas con formaggio e miele

L’INGREDIENTE DELLE SEBADAS – Il miele è un alimento prodotto dalle api, partendo dal nettare e dalla melata. Questo alimento è tanto buono quanto benefico. Se i nostri antenati, infatti, lo usavano spesso come farmaco, oggi la scienza conferma gran parte dei benefici per secoli ipotizzati. Innanzitutto è un ottimo sedativo per la tosse, al pari di tanti comuni sciroppi. Ma viene applicato anche su piccole lesioni della pelle in qualità di antibiotico. Note, inoltre, le sue proprietà antinfiammatorie, per alleviare prurito e rossore in caso di punture di insetti, e per la sua ricchezza di polifenoli, antiossidanti naturali che possono aiutare il nostro organismo nella prevenzione di numerose malattie e nel rallentare i processi di invecchiamento.

LA RICETTA Sebadas con formaggio e miele

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI –

Per la pasta: 500 gr di farina 00, 500 gr di semola sarda rimacinata, 200 gr di strutto, un pizzico di sale, acqua qb.

Per il ripieno: 800 gr di formaggio fresco di pecora (non salato), scorza grattugiata di 4 limoni.

Per il condimento: miele, preferibilmente quello amaro di corbezzolo. In alternativa zucchero

TEMPI DI PREPARAZIONE: 2 ore

LO SVOLGIMENTO –

Per il ripieno – Lasciare fuori dal frigorifero il formaggio per circa due giorni, in modo da farlo inacidire leggermente, altrimenti non fonderebbe. Una volta raggiunto il giusto punto di acidità, tagliatelo e mettete il tutto in un tegame. Con poca acqua e la scorza grattugiata del limone. Fate fondere dolcemente il tutto, mescolando di continuo con un mestolo di legno. Una volta sciolto, versate il composto ottenuto su un piano. Lasciate raffreddare e ricavate successivamente dei dischetti del diametro di circa 10 cm. Conservate il tutto in frigorifero.

Per la pasta – Formate una fontana con le farine, mettete al centro lo strutto, il sale. E cominciate a impastare aggiungendo tanta acqua quanto basta per ottenere un impasto liscio. Far riposare mezz’ora la pasta coperta in frigo. Tirate quindi la pasta con la sfogliatrice o a mano col mattarello. Ricavate dei cerchi del diametro di circa 12 cm. Disponete un dischetto di formaggio tra le due sfoglie e chiudete bene i bordi.

Friggere in abbondante olio bollente. Condire, a piacere, con miele amaro di corbezzolo o zucchero.

Sebadas: la firma della ricetta

Una delle grandi eccellenze in fatto alberghiero e turistico: l’Arbatax Park Resort & Spa, nelle vicinanze del Parco Marino di Capo Monte Santo, in Sardegna, si estende per circa 60 ettari sull’estremità della penisola di Capo Bellavista ad Arbatax, in uno scenario naturale di incomparabile bellezza. Il Resort, rinnovato ed arricchito di nuovi servizi, è il primo villaggio con un moderno concetto di benessere globale. E comprende varie tipologie di strutture, tutte diverse e affascinanti. Come Borgo Cala Moresca, Monte Turri Luxury Retreat, Telis, Dune, Cottage. E le nuove e bellissime Suites del Mare. E’ l’unico Resort ad avere al Suo interno un grande Parco Naturalistico che ospita piante ed animali tipici della flora e della fauna sarda. Presente anche un moderno Centro Benessere Thalasso & SPA di 2.000 mq.