Il bacio è la prima, fondamentale base che si pone quando si inizia una relazione. Tutto parte da lì, da quel momento unico e indimenticabile. Un attimo magico, che fa pulsare il cuore a mille. Eppure, moltissime coppie rodate ad un certo punto, gradualmente, smettono di baciarsi. E’ un grande classico: ci si dà un bacetto a labbra chiuse, magari tutti i giorni. Ma il bacio appassionato, lungo e profondo, smette di far parte della sfera relazionale dopo alcuni anni. Sono diversi i sondaggi e gli studi che lo confermano, e non è difficile trovare riscontro nella vita reale.

Baciarsi è importante

Uno studio dell’Università di Oxford si è chiesto perché ci baciamo, e ha una potenziale risposta sul perché smettiamo. Il bacio fa parte della sfera sessuale umana in ogni cultura. E’ un comportamento unico (nel regno animale solo alcune scimmie lo mettono in pratica, ma senza la profondità tipicamente umana) eppure la scienza non è sicura della sua ragione di esistere.

Secondo lo studio, alla base del bacio sta una sorta di ‘esplorazione’ per trovare il partner giusto. In particolare, sono le donne a dare maggiore importanza al bacio, e non a caso: in natura, sono le femmine a ‘valutare’ con più attenzione il potenziale partner per riprodursi. Insomma, oltre a rilasciare ormoni che innalzano sensazioni piacevoli e di natura sessuale, fungendo quindi da preliminare per eccellenza, il bacio serve a trovare il partner giusto. In effetti, è un gesto molto selettivo: succede infatti che, per ragioni più o meno consce, il primo bacio sia anche l’inizio della fine di una relazione. Se non piace, non c’è verso che il rapporto prosegua. Un bacio permette di ‘tastare’ un potenziale partner, in base a sapore, odore, è come se si cercassero piccoli indizi di compatibilità.

E dunque, il non baciarsi più dopo anni può derivare dallo stesso meccanismo. Il partner è stato scelto, non serve più ‘esplorare’ per trovarlo. Tuttavia gli esperti di relazioni sono concordi nel dire che il bacio rimane importante. Permette infatti di mantenere intatta un’intimità che altrimenti rischia di dissolversi nel nulla. Baciarsi appaga, riduce lo stress, migliora l’umore, e permette alle coppie di lunga data di non scivolare nella noia e nella routine. Non smettete di faro.

