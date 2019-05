Quanto costa mantenere la casa agli italiani? Quanto pagano tra rate del mutuo, bollette luce, gas e acqua, manutenzione e tasse? In media 11.304 euro l’anno, vale a dire 942 euro al mese. Il valore arriva dallo studio condotto da Facile.it e Mutui.it. Partendo da dati Istat e del Dipartimento delle Finanze si vede come a nord il costo complessivo sia, in media, il 20% più alto che al sud.

Quanto costa mantenere la casa, differenze tra nord e sud

Analizzando le principali città italiane emerge che Roma è la più cara. Per mantenere un immobile nella capitale servono in media 14.628 euro l’anno. L’8% in più che a Milano (13.560 euro). Cifre molto alte sono richieste anche a Firenze (13.860 euro) e a Bologna (13.824 euro). Mentre i costi più contenuti sono stati registrati a Palermo (8.208 euro l’anno) e Napoli (9.324 euro l’anno).

Dati interessanti si notano anche analizzando le differenze delle singole voci di costo. Per le utenze domestiche e la manutenzione della casa, nelle regioni settentrionali si arriva a pagare anche il 35% in più che in quelle meridionali. Se si guarda alla sola Tari, invece, risulta mediamente più cara al Sud. Con valori da capogiro a Napoli (444 euro l’anno) e, soprattutto, a Cagliari (504 euro l’anno).

Quanto costa mantenere la casa: le bollette

Un’altra voce significativa è data dalle spese di gestione dell’immobile. Dalle utenze luce, gas e acqua alle spese condominiali, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. I valori rimangono più alti nelle regioni settentrionali, superiori anche del 35% rispetto al Sud e alle Isole. È Torino a guidare la classifica dei costi di forniture domestiche e manutenzioni, con 381 euro al mese, seguita a poca distanza da Bologna e Firenze (358 euro) e da Milano (381 euro). A fare la differenza in questo caso è anche la componente “climatica”. Nei mesi invernali si spenderà molto più in Lombardia che non in Sicilia o in Sardegna, dove peraltro una quota non trascurabile di abitazioni non è dotata di impianti di riscaldamento a gas.