I Men in Black sono tornati. Iconici nella loro veste, hanno influenzato il costume divenendo figure leggendarie della cultura pop da più di vent’anni. Il mondo della moda non può esimersi dal prendere ispirazione e creare collezioni ad hoc per il gran ritorno. In attesa di Men in Black: International che arriva sul grande schermo (in Italia dal 25 luglio) grazie a Sony Pictures, ecco gli accessori che indosseranno gli agenti e che sono destinati a diventare cult.

Accessori per veri Men in Black

Gli agenti speciali Men in Black hanno una nuova dotazione, e si chiama Police SPL872. Il brand lifestyle di proprietà del Gruppo De Rigo, torna al cinema riaffermando la vocazione internazionale, anzi intergalattica. Police SPL872 è un modello creato in esclusiva. Un occhiale da sole in acetato lucido rigorosamente nero, con frontale squadrato, lenti fumo e il decoro in metallo sull’asta che riproduce in maniera stilizzata l’aquila Police. La nuova dotazione include un astuccio personalizzato con il logo Men In Black. Police ha realizzato anche una speciale collana in limited edition. La dog tag è in silicone nero lavorato e brandizzato. Mentre la struttura in acciaio che ne definisce i contorni presenta l’immancabile firma Police.

È invece targato Hamilton l’orologio ufficiale di Men In Black: International. Si tratta del modello Ventura, che è stato il protagonista di ogni episodio della saga. Modello di culto fin dalla sua presentazione originale, è entrato a far parte della leggendaria uniforme dei Men in Black nel ’97 e torna oggi sul grande schermo. Audace, pionieristico e innovativo, è un accessorio che non passa inosservato. In una scena iniziale l’Agente M indossa un Ventura in un’audace combinazione di colori, con una cassa in acciaio, quadrante nero e cinturino in pelle nero. Mentre l’Agente H, un anticonformista, indossa un Ventura Automatic con movimento automatico H-10, quadrante traforato e cinturino in pelle marrone.