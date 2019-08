Due location prestigiose per un percorso unico, che permette di immergersi nella storia di un’icona del lusso italiano. ‘Bvlgari, la storia, il sogno’ è la grande mostra che ripercorre l’evoluzione del brand simbolo del Made in Italy. Un progetto ideato dal Polo Museale del Lazio, in collaborazione con Bvlgari. Il percorso si snoda all’interno di due prestigiosi edifici storici di Roma: Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo.

Quello di Bvlgari è un caso esemplare di Made in Italy, capace di coniugare tecnica e bellezza, passione e talento. Originalità, eccellenza manifatturiera e tradizioni. La mostra ripercorre le principali vicende dell’azienda, dalla sua fondazione fino ai primi anni ’90, mettendo in mostra gioielli e creazioni provenienti da collezioni private. Emblema dell’antica scuola italiana di gioielleria, Bvlgari ha avuto la capacità di rinnovarsi nel tempo, mantenendosi sempre fedele a quello stile che, ancora oggi, lo rende unico e riconoscibile.

Partendo dalla nascita del brand, con la sua fondazione da parte di Sotirio Bulgari (argentiere greco che, nel 1884, approdò a Roma in cerca di fortuna), ‘Bvlgari, la storia, il sogno’ ripercorre quasi un secolo di storia. Non solo della Maison, ma dell’Italia stessa. L’evoluzione dell’azienda si intreccia nel percorso espositivo ad accadimenti economici, sociali e di costume. Documentati anche attraverso il successo dei facoltosi e rinomati clienti. Insieme ai gioielli della Collezione Heritage, alcuni in mostra per la prima volta, sono infatti presentate creazioni provenienti da esclusive collezioni private. Il percorso narrativo è arricchito di documenti d’archivio inediti, foto d’epoca e filmati. Il racconto, a cura di Chiara Ottaviano, si inserisce all’interno di una più ampia indagine sui fattori chiave che hanno contribuito all’affermarsi della moda e del design Made in Italy nel mondo.

Il concept di allestimento si fonda sull’idea di ‘passaggio temporale’. Installazioni ad archi e scalinate diventano scenario per una rappresentazione in cui anche i manichini sono protagonisti. Si tratta infatti di 75 figure dal profilo iconico e distintivo della collezione Schläppi 2200 che ha reso Bonaveri il brand di riferimento nel mondo dei manichini.

26 giugno – 3 novembre 2019

Castel Sant’Angelo, Lungotevere Castello, 50

Palazzo Venezia, Via del Plebiscito, 118

Roma