Non sempre è necessario andare lontano per conoscere il mondo: anche attraverso il cibo è possibile viaggiare. Sono tante le ricette che con i loro sapori, colori e profumi raccontano la storia e l’identità di un territorio, vicino o lontano. A condurre in Oman ci pensa ad esempio la Shuwa (carne alla griglia in arabo), una specialità preparata principalmente in occasione delle feste a base di carne di capra o agnello, insaporita da spezie e cotta lentamente in un forno scavato nella sabbia.

La pietanza, realizzabile anche in casa avvalendosi di un tradizionale forno, permette di assaggiare uno dei piatti tipici della tradizione gastronomica del Sultanato, una cucina caratterizzata da una commistione di sapori e di contaminazioni ora africane, ora asiatiche e mediorientali, che la rendono unica. Questa portata ben si presta a pranzi o cene di gruppo: mangiare insieme è un rituale che ha una grande valenza sociale, soprattutto per gli omaniti, persone calorose e molto ospitali. Rappresenta infatti un momento di condivisione tutto da vivere in compagnia di amici o parenti.

Shuwa, ingredienti per 5 persone:

1 coscia di agnello (1,5/2,5 kg)

10 spicchi d’aglio

2 cucchiaini di pepe macinato

1½ cucchiaino di cumino macinato

2 cucchiaini di semi di coriandolo macinati

1 cucchiaino di curcuma in polvere

1 cucchiaino di chiodi di garofano macinati

25-30 peperoncini rossi secchi in polvere (da regolare in base alle proprie esigenze)

4 cucchiai di olio d’oliva

3 cucchiai di aceto

succo di 1 limone

Ingredienti per il riso:

2-3 tazze di riso basmati

1½ cucchiaino di semi di cumino

1 cucchiaino di semi di pepe

3-4 baccelli di cardamomo

3-4 chiodi di garofano

2 cucchiaini di cannella

2 cucchiaini di anice stellato in polvere

3-4 foglie di alloro

Sale qb

Procedimento

Si inizia mescolando tutti gli ingredienti (esclusa la carne) in un mortaio. Si insaporisce poi la coscia di agnello con le spezie e, dopo aver praticato dei piccoli fori, si avvolge la carne nelle foglie di banano e si lascia marinare in frigorifero per una notte intera. Successivamente si mette il preparato in una teglia e, dopo averla coperta, si inforna portando la temperatura a circa 140° C.

Dopo 3-4 ore si rimuove la copertura e, aumentando la temperatura, si lascia arrostire la carne per ulteriori 20-30 minuti. Terminata la cottura, si lascia riposare per 10 minuti. Il risultato? La carne risulterà croccante all’esterno e tenerissima all’interno.

Cottura del riso

Si scalda l’olio in una padella ampia e si aggiungono le spezie lasciandole rosolare per circa 30 secondi. Si inserisce poi l’acqua e, quando inizia a bollire, si procede con la cottura del riso. Una volta pronto, si scola e lo si divide in due parti. Si lascia raffreddare per poi aggiungere del colorante alimentare, giallo e arancione. Terminata la preparazione, si compone il piatto e si serve la carne accompagnata da riso e da caffè, simbolo dell’autentica ospitalità del popolo omanita.

Strumenti utili

