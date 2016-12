Quando il sesso fa perdere la memoria

C’è anche il sesso tra le cause che possono portare a una perdita temporanea di memoria. Proprio questo, insieme ad altre attività come il sollevamento di un peso o forti agitazioni, può infatti causare una amnesia globale transitoria.

Un disturbo raro – colpisce 3-5 persone su 100.000, soprattutto tra i 50-60enni – che porta alla perdita della memoria all’improvviso per poche ore.

E che il sesso sia tra le possibili cause lo dimostra anche un episodio riportato dal Journal of Emergency Medicine. Una donna di 54 anni, dopo un rapporto sessuale con il marito, non riusciva a ricordare nulla delle ultime 24 ore. Tanto da andare al pronto soccorso del Georgetown University Hospital, dove ha riferito che l’amnesia era iniziata un’ora prima. Subito dopo aver fatto sesso col coniuge.

Il sesso c’entra, ma solo fino ad un certo punto.

Difatti, secondo alcuni studiosi, il problema potrebbe derivare da una insufficienza delle valvole della giugulare, una vena del collo che porta il sangue dal cervello al cuore. E il problema consisterebbe proprio in una non adeguata chiusura di queste valvole. Una cosa che può accadere quando sale la pressione dell’addome. E tra le motivazioni che possono provocarla c’è proprio l’atto sessuale. Appunto.

Altri studi hanno mostrato come tra le cause possibili possano esserci anche l’emicrania o una ischemia transitoria.

Fortunatamente le persone che soffrono di questo disturbo non subiscono effetti collaterali. Inoltre, solitamente, chi viene colpito da un episodio di amnesia globale transitoria non è esposto a nuovi casi nel corso della sua vita. I pazienti colpiti non ricordano dove si trovano e ripetono sempre le stesse domande. La perdita di memoria riguarda ricordi sia presenti che già acquisiti. Ma non intacca la capacità di ricordare il proprio nome e altre informazioni personali. Ma tutto torna alla normalità nel giro di poche ore.