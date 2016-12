Metodi di frittura: 5 pessimi errori da evitare

I metodi di frittura e il Natale sono due temi che di solito vanno decisamente molto d’accordo. Sia perché a Natale si cucina di più, sia perché il fritto è un metodo di cottura che interessa molte ricette ricche e ben presenti sulle tavole degli italiani.

Eppure non è cosi semplice oggi cucinare una frittura domestica ben riuscita. Come in altre preparazioni gastronomiche bisogna avere gli strumenti giusti e conoscere i trucchi indispensabili per fare bene. E inoltre bisogna subito sgomberare il campo da quegli errori grossolani che si fanno quando si parla di frittura. Ecco 5 errori da non fare suggeriti dal portale Tribù Golosa.

Metodi di Frittura: la temperatura inadeguata

Per dorare i vostri manicaretti è importante azzeccare la giusta temperatura. Come fare? Per riuscirci avete bisogno sicuramente di un termometro da cucina che vi mostri quando la temperatura dell’olio è vicina ai 180 gradi. Se la temperatura dell’olio è troppo bassa, otterrete un fritto molle e pieno di olio. Al contrario, una temperatura dell’olio eccessivamente alta cuocerà solo l’esterno dell’alimento lasciando crudo all’interno.

Frittura: sbagliare la quantità di olio

Quando si parla di frittura la questione riguarda il tentativo di non far abbassare eccessivamente la temperatura dell’olio quando vengono introdotti in padella numerosi alimenti da friggere. Quindi è bene considerare la dose adeguata di olio da far riscaldare per cuocere tutti gli alimenti gradualmente inseriti in padella e non tutti insieme. La giusta misura da usare è quindi quella di 1 litro di olio.

Frittura: non asciugare il cibo prima della cottura

Se per esempio si decide di friggere delle verdure dobbiamo prestare attenzione alla fase di asciugatura prima della frittura. Un cibo troppo bagnato fa abbassare rapidamente la temperatura dell’olio e rovina la consistenza della panatura.

Frittura: sbagliare il tipo di padella

In sostituzione della ben più funzionale friggitrice, potete scegliere una padella larga, bassa e con i bordi alti. Queste caratteristiche permettono al cibo di cuocersi meglio e non bruciare l’olio.

Frittura: coprire il cibo fritto dopo la cottura

Anche se la tentazione di coprire il fritto dopo la cottura è molto forte, questa operazione va sempre evitata. Persino la sempre presente carta assorbente può, se messa a coprire alcuni cibi post-frittura, creare una patina umida in grado di indebolire la consistenza croccante della crosticina.