Cocktail di Capodanno: le idee nascono in casa

Per ricevere gli amici. O per brindare al nuovo anno. I cocktail di Capodanno possono essere un’originale alternativa allo champagne, un drink di sicuro effetto per una serata di festa. Ecco alcune idee per preparali in casa.

Le ricette dei cocktail di Capodanno

Partiamo dai grandi classici. Non si può parlare di cocktail di Capodanno se non viene citato il Martini Extra Dry. Questo vermouth speciale é stato inventato proprio il giorno dell’ultimo dell’anno del 1900. Unite 60 ml di gin a 10 ml di vermouth Martini Extra Dry. Mescolate con energia insieme al ghiaccio. Servite il cocktail con l’immancabile oliva verde.

Drink alla birra

Optate anche per la birra. Pestate 1 mora, 1 fragola e 3 lamponi in uno shaker. Aggiungete 10 ml di birra bianca Baladin Nora e filtrate nel bicchiere aiutandovi con un colino. Unite 20 ml di succo di lime e 10 ml di sambuca. Decorate con fragole o more.

Cocktail al Prosecco

Perché rinunciare alle bollicine? Mescolate in un flute metà prosecco con succo di melograno o con sorbetto al mandarino. Questo drink è ideale per brindare a mezzanotte. Fate attenzione che gli ingredienti siano ben freddi, in questo caso il ghiaccio non è contemplato nella ricetta.

Drink alla Coca Cola

La coca cola è sempre presente nella maggior parte delle case durante le Feste. Utilizziamola per preparare un ottimo cocktail di Capodanno. Raffreddate bene i bicchieri con qualche cubetto di ghiaccio e versate per ¾ del bicchiere la coca cola. Aggiungete rum, vodka o gin. Il tocco finale? Qualche goccia di succo di limone o lime.