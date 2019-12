Cenone di Capodanno: quattro drink speciali

Per il vostro menu gourmet quattro cocktail esclusivi creati da Mattia Pastori con il bergamotto

Per il vostro cenone di Capodanno fate le cose in grande, proponendo quattro cocktail (semplici) per accompagnare ogni portata. Provate a replicare quelli realizzati da Mattia Pastori, nota firma nel panorama della mixology italiana. Parliamo dei cocktail El Sciur, Italicus Spritz, Italicus Cup e Italicus Sgroppino, a base di Italicus, Rosolio di bergamotto.

L’aroma fresco del bergamotto calabrese, unito al cedro di Sicilia e alle note speziate dell’estratto originale, le delicate persistenze di rosa e lavanda, l’aroma appena aspro degli agrumi maturi e l’aggiunta amarognola delle spezie floreali esalteranno ogni portata del vostro appuntamento festivo a tavola.

Il cocktail: El Sciur

Ingredienti: 3 cl di Italicus, 3 cl bitter e 3 cl vodka.

Svolgimento – Miscelare in un mixing glass. Quindi servire in un bicchiere da cocktail decorato con la crusta di polvere di arancia e sale.

Il cocktail: Italicus Spritz

Lo spritz reinventato, il cocktail che unisce le bollicine frizzanti alle note agrumate del bergamotto ai sentori floreali di rosa e lavanda.

Ingredienti: 5 cl di Italicus, 5 cl Prosecco e 3 olive.

Svolgimento – Basta versare gli ingredienti in un bicchiere da vino, aggiungere il ghiaccio e guarnire con tre olive.

Il cocktail: Italicus Cup

Ingredienti: 2 parti di Italicus, 1 parte di succo di pompelmo rosa, 1 parte di soda, un pizzico di sale.

Svolgimento – Versare gli ingredienti in un thumbler alto, aggiungere il ghiaccio e mescolare per un paio di minuti tutti gli ingredienti. Guarnire con una fetta di pompelmo fresco.

Affogato Italicus

Ingredienti: 5cl Italicus, 2 palline di grattachecca al limone.

Svolgimento – Posizionare la grattachecca al limone in una coupette. Aggiungere Italicus e gustare questa innovativa coppa “mangia e bevi”.

La firma dei cocktail

Bartender pluripremiato per la sua abilità tecnica, mostra un estro creativo e uno stile raffinato nell’arte della miscelazione. Dopo diverse esperienze come bartender ha ideato Nonsolococktails La Scuola, il primo spazio di co-working dedicato alla mixology e pensato per professionisti e appassionati.

