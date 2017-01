Greta Gerwig, l’icona indie sceglie il velluto

Greta Gerwig è uno dei nomi più interessanti del cinema americano indipendente e non solo. Durante gli studi di letteratura inglese e filosofia al Barnard College di New York ha iniziato a muovere i primi passi dimostrando di avere talento da vendere. Attrice sì ma anche sceneggiatrice e produttrice: Greta si è fatta notare in film come “Mistress America”, “Lo stravagante mondo di Greenberg” o ancora “To Rome with love”. Oltre ad essere conosciuta come la regina del movimento indie Mumblecore, la 33enne californiana è stata nominata “l’attrice più sexy del mondo” dalla rivista Glam’Mag.

Greta Gerwig, la regina dell’indie



La sua semplicità la rende ancora più affascinante. Greta non ha nulla a che vedere con l’esibizionismo delle sue colleghe in quanto la vanità non le appartiene. Il suo stile infatti, come le sue pellicole, non è convenzionale.

Lo scorso 4 gennaio la Gerwig ha preso parte al “National Board of Review Gala”, evento durante il quale l’associazione cinefila National Board of Review of Motion Pictures ha premiato i migliori titoli dell’annata cinematografica.

Velluto mania, la tendenza di stagione

Per l’occasione l’attrice ha sfoggiato un lungo abito Prada in velluto color ruggine caratterizzato da un drappeggio sul fianco e un profondo spacco. Il tutto impreziosito dalla presenza di delicati ricami di paillette ruggine e nere. Il vestito è perfettamente in linea con la fisicità dell’attrice in quanto esalta le sue forme con grande discrezione.

Le passerelle lo avevano annunciato, gli stilisti hanno ceduto al fascino del velluto rendendolo uno dei trend della stagione Autunno-Inverno 2016/2017. Il tessuto è prezioso nonché luminoso: la sua allure ricercata lo rende perfetto per le occasioni speciali.

C’è solo un inconveniente: riflettendo la luce il velluto tende ad allargare la figura. Come ovviare al problema? Basta giocare d’astuzia associandolo ad altri tessuti oppure optando per capi dai volumi maxi. Questo piccolo trucchetto permette di camuffare qualche morbidezza in più.