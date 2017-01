Pollo all’arancia: una ricetta ricca e veloce

I benefici dell’arancia e del pollo in una ricetta realizzabile in soli 20 minuti…

Pollo all’arancia, una vera e propria prelibatezza per il nostro palato. E, gusto a parte, la presenza dell’agrume rende questo secondo piatto oltre che buono, anche salutare. Buono (gusto) e buono (benessere), per così dire. Introduciamo intanto l’ingrediente.

L’INGREDIENTE Le arance rappresentano una importante fonte di vitamine: soprattutto la C e la A, ma anche una parte di quelle del gruppo B. La prima è importante perché contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e aiuta a combattere contro l’influenza. La vitamina B, invece, combatte l’inappetenza e favorisce la digestione, mentre i caroteni, precursori della vitamina A, sono utili per la salute degli occhi, della pelle e nella prevenzione delle infezioni. L’arancia aiuta anche la prevenzione della fragilità capillare e migliora il flusso venoso, quindi è valida contro la cellulite. Per voi, la ricetta del pollo all’arancia

LA RICETTA Pollo all’arancia

LA DIFFICOLTA’ bassa

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – Otto fette di petto di pollo tagliato sottile, succo di due arance bio, olio extravergine di oliva, 5 cucchiai di farina di tipo 0, sale e pepe.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 20 minuti

LO SVOLGIMENTO Si inizia con l’involtare in un piatto con farina la carne, che, bene infarinata, si mette a cuocere in una padella con due cucchiai di olio extravergine d’oliva, precedentemente scaldato. Dopo, aggiungendo il sale necessario, la carne si lascia rosolare leggermente, prima da un lato poi dall’altro. Si versa, quindi, il succo delle arance. E mentre la cottura prosegue per un paio di minuti, la farina ed il succo andranno a formare una salsina. Questa dovrà essere servita liquida, ma appena si intiepidisce, diventa più densa. Pertanto è opportuno servire la carne immediatamente. E, comunque, preparare la salsina poco prima di portare il piatto in tavola. Volendo si può sfumare il petto di pollo, appena rosolato, con del vino bianco da far subito evaporare. Buon appetito!