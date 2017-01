Diventare madri: qual è l’età ideale per la donna?

E’ un tema sul quale si trovano le opinioni più disparate. Lungi dall’avere una risoluzione definitiva e universale, l’età ideale per diventare madri è dovuta ad un mix di fattori. Se la fertilità è più dalla nostra tra i 18 e 25 anni, è anche vero che la stabilità e la maturità indispensabili per crescere un figlio appartengono di solito ai 30-40 anni. Le diverse fasi della vita hanno ognuna pregi e difetti per quanto riguarda il diventare madri. Ma un nuovo studio rivela che c’è un’età che sarebbe ideale dal punto di vista dei benefici per la mamma. Un’età intorno alla quale fare figli fa bene al cervello delle donne.

Diventare madri dopo i 35 porta benefici al cervello e allunga la vita

Le donne che fanno figli dopo i 35 anni allungano la loro aspettativa di vita e migliorano le loro funzioni cerebrali. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’Università della Southern California. La ricerca mirava ad identificare gli effetti della riproduzione sulle capacità cognitive. Per farlo, sono state prese a campione 830 donne in menopausa, che hanno avuto figli ad età differenti e sono andate in menopausa in momenti diversi. Tra i vari risultati ottenuti, è emersa una particolare capacità cognitiva nelle donne che sono diventate madri dopo i 24 anni. Capacità che aumenta sensibilmente se la maternità è sopraggiunta dopo i 35. Parliamo di abilità mnemoniche, verbali (queste in particolare sono state riscontrate nelle mamme over 35). E ancora capacità di prolem-solving, concentrazione, livello di attenzione.

Com’è possibile? Gli scienziati coinvolti nello studio ritengono che la ragione stia negli ormoni. Durante la gravidanza i livelli di estrogeni e progesterone si innalzano. Questi ormoni hanno effetti benefici sulla chimica e le funzioni del cervello, ed essi sono particolarmente evidenti dopo una gravidanza in età adulta.