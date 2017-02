Questione di testosterone: il sesso fa rima con successo

Sesso fa rima con successo. E non è soltanto una questione linguistica. Perché, secondo la scienza, c’è un fortissimo legame tra intraprendenza professionale e quella tra le lenzuola. Come spiegato dal dottor Bat Sheva Marcus, direttore di una clinica di salute sessuale per donne, è tutta una questione di testosterone. Sia per gli uomini che per le donne.

“Alti livelli di testosterone rendono le persone più aggressive, più sicure, e hanno pulsioni sessuali più elevate”, spiega Marcus nel video per il magazine Business Insider. “Il testosterone è una forza trainante per forza, leadership, aggressività, ma anche per il desiderio sessuale”. Non ci sono, però, dati che confermano questa sua tesi. Nella speranza che possano un giorno arrivare.

Le persone che professionalmente dimostrano di avere verve e capacità, tendenzialmente hanno maggiori facilità in fatto di conquiste sessuali. “Non mi sorprende affatto che tutti gli studi sembrano suggerire che le persone che hanno molto successo nel mondo degli affari abbiano anche quantità molto elevate di sesso”, conclude Marcus.

A proposito di testosterone, un altro appunto. Di un’altra natura.

A conclusione di un altro studio, quello fatto dal dottor Nick Drydakis della Anglia Ruskin University of Cambridge, le persone che vivono 2-3 rapporti a settimana, vantano un guadagno di circa il 4,5% in più nei confronti di coloro che vivono meno rapporti sessuali. Quindi amare fa anche rima con guadagnare. Le persone che godono una maggiore soddisfazione a letto acquistano sicurezza e quindi maggiore efficienza ed efficacia sul lavoro. Conseguentemente, possono lucrare vantaggi finanziari non indifferenti. Mica poco.