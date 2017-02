I più grandi sguardi della storia del cinema

Straordinaria l'evasione finale di Tim Robbins ne Le ali della libertà, quanto straordinario è lo sguardo del diretto del carcere, interpretato da Bob Gunton. Un disonesto sul cui volto si legge sorpresa mista a terrore per le inevitabili conseguenze di quella fuga. Quentin Tarantino ha imparato la lezione di Sergio Leone, dando sempre grande importanza agli sguardi dei suoi personaggi. I primissimo piano di Samuel L. Jackson, che guarda arrivare alla tenuta di Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) il suo rivale Django Freeman (Jamie Foxx), è da brividi. C'è tutta la regalità di Cleopatra nello sguardo della grandissima Elizabeth Taylor nel film omonimo. La follia di Norman Bates condensata in un solo sguardo di Anthony Perkins nell'indimenticabile Psycho di Alfred Hitchcock. La grazia e l'audacia di Audrey Hepburn in un primo piano da Colazione da Tiffany. Difficile scrollarsi di dosso lo sguardo innocente eppure così profondo di Jean-Pierre Léaud ne I 400 colpi di Truffaut. Uno dei più famosi primissimi piani del cinema di Sergio Leone: lo sguardo di Charles Bronson, dolente e silenzioso eroe senza nome (soprannominato "Armonica") in C'era una volta il West. E dopo Charles Bronson, ecco lo sguardo che diede inizio a tutto: gli occhi di ghiaccio di Clint Eastwood, e il suo "mezzo sigaro", in Per un pugno di dollari. Quando spunta al temrine di Apocalypse Now, il colonnello Kurtz di Marlon Brando ipnotizza immediatamente Martin Sheen e gli spettatori con il suo sguardo carismatico. "Ci serve una barca più grossa". Una delle battute più celebri del cinema è anticipata dallo sguardo sorpreso e terrorizzato di Roy Scheider di fronte al più grosso squalo bianco mai visto, in Lo squalo di Steven Spielberg. L'inquietante discesa negli inferi dell'eroina di Darren Aronofsky, Requiem for a Dream, è difficile da guardare. Ma Jennifer Connelly fa eccezione: è impossibile staccarle gli occhi di dosso. Il conturbante doppio primo piano di Liv Ullman e Bibi Andersson in Persona di Ingmar Bergman. Lo sguardo di Vincent D'Onofrio in Full Metal Jacket di Kubrick potrebbe fare un buco nel vostro lettore DVD tanto è bruciante. In esso c'è tutta la pazzia del soldato Palla di Lardo. Ancora Kubrick, ancora uno sguardo che brucia: Malcolm McDowell incanala in esso tutta la strabordante follia di Alex in Arancia meccanica. Ammettiamolo, Hannibal Lecter è diventato un mito anche grazie allo sguardo raggelante di Anthony Hopkins ne Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme. "Sono il lupo cattivo!". Ecco una scena assente nel romanzo di Stephen King che, però, ha reso immortale Shining di Kubrick e il suo protagonista Jack Nicholson.

Lo sguardo è una delle armi più importanti delle star del cinema ed è qualcosa di puramente cinematografico. A teatro, ovviamente, non esiste il primo piano. Al cinema invece è lo strumento con cui un attore, un’attrice o un regista possono guardare dentro di noi e catturarci per sempre. Vediamo dunque alcuni degli sguardi più iconici della storia del cinema.