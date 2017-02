Afrodisiaci vegetali, la passione è naturale

Cibi capaci di accendere la passione. Di stimolare la libido. Di aumentare l’eccitazione. Ma anche di rimuovere blocchi, insicurezze legate alla sfera sessuale. Gli alimenti afrodisiaci, o presunti tali, vengono studiati e sperimentati sin da tempi molto antichi. E, con l’avvicinarsi di San Valentino, tutte le conoscenze culinarie a tema ‘passione’ vengono rispolverate: quando l’amore è veg, dove trovare degli afrodisiaci vegetali per solleticarlo? Eccone 7 tra i più efficaci e facili da utilizzare in cucina.

Afrodisiaci vegetali per una cena a tema passione

Tartufo. Il principe degli afrodisiaci vegetali. Considerato un esaltatore della passione sin dall’antichità, si presta perfettamente a ricette da cena romantica. Alcuni test avrebbero dimostrato che alcune molecole odorose del tartufo sono in grado di risvegliare l’eccitazione negli animali.

Cacao. Non il cioccolato, ma il cacao puro, magari sotto forma di fave: è l’afrodisiaco più noto che ci sia. Le sostanze che contiene stimolano infatti la circolazione e i suoi aromi risvegliano i sensi.

Banane. Il potassio che contengono le banane è un grande alleato delle prestazioni fisiche, e quindi anche sessuali. Forniscono energia istantaneamente e conterrebbero enzimi che aumentano la libido. Un dessert a base di cacao e banane potrebbe essere la chiave di volta della serata.

Asparagi. Anche gli asparagi, come le banane, sono ricchi di minerali utili ad avere energia immediata. Hanno inoltre la capacità di stimolare la produzione di ormoni sessuali.

Peperoncino. Un altro grande classico tra gli afrodisiaci vegetali, il peperoncino incrementa la circolazione sanguigna, dilata le arterie, riscalda. Un vero preludio all’eros.

Zenzero. Anche lo zenzero ha ottime proprietà legate alla circolazione, specialmente nelle aree degli organi genitali. E’ inoltre un ricostituente, che nella medicina cinese viene considerato una sorta di Viagra naturale.

Zafferano. Da centinaia di anni questa spezia è considerata un naturale stimolatore sessuale.