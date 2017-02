iStock Iniziamo con l'Italia e con la bellissima Verona, la città di Romeo e Giulietta. Verona è indicata anche da alcuni siti stranieri come la città da visitare nel nostro Paese in occasione della festa degli innamorati. Che volete di più? iStock Mantova è la meta perfetta per un week end romantico. Basti pensare che lo scrittore Aldous Huxley “ definì Mantova come la città più romantica presente al mondo. La sua affermazione deriva di certo dai tanti, meravigliosi monumenti meravigliosi e dai canneti che avvolgono il Mincio. Anche la nebbia che avvolge la città crea un'atmosfera davvero affascinante. iStock Scogliere a picco, i colori dei borghi arroccati sul mare, il cielo terso della Liguria. Cosa’altro si può chiedere per una fuga romantica? Da Vernazza a Corniglia, da Monterosso a Riomaggiore, fino a Manarola, questo è il posto perfetto per trascorrere un San Valentino speciale. Incamminatevi verso il Sentiero Azzurro. È qui che si trova la Via dell’Amore, che collega Manarola a Riomaggiore. (Skyscanner) iStock L’Italia, con i suoi grandi paesaggi e la ricchezza di bellezze e monumenti storici, non ha davvero paragoni. La Sicilia, poi, è il posto ideale per dirsi “Ti amo”. Visitate i mercati di Vucciria e Ballarò, fato un salto a Monreale e ammirate i meravigliosi mosaici del Duomo, passeggiate al tramonto lungo la spiaggia di Mondello (il mare d’inverno è davvero romantico). Inoltre è appena stata nominata Capitale della Cultura per il 2018. (Skyscanner) iStock Venezia, con i suoi canali e le sue caratteristiche osterie, è un must dei viaggi romantici. iStock L’atmosfera calda e suggestiva di Lisbona, con i suoi vicoli intricati, i saliscendi e le note di un Fado appassionato a scaldare la serata, vi faranno innamorare (se già non lo foste abbastanza). Visitate la Torre di Belém e fate un salto alla Antiga Confeitaria, per gustare i famosissimi pasteis de Belém, i classici dolcetti portoghesi. (Skyscanner) iStock Niente da fare, Parigi è Parigi e se volete dichiararvi come si deve, dovete venire qui. Un bacio sotto la Tour Eiffel scintillante o una passeggiata romantica lungo la Senna vi faranno battere il cuore. Ma se volete stupire davvero la vostra dolce metà, portatela a Montmatre. In Square des Abbesses vi troverete di fronte al Muro dell’Amore, un’opera artistica di Frédéric Baron. Si tratta di un’installazione tra le più romantiche mai realizzate. Oltre 600 piastrelle con impressa la parola Ti Amo in tutte le lingue del mondo. (Skyscanner) iStock Atmosfera fin de siecle, carrozze e l'eleganza della città: Vienna ha tutto quello che serve per essere la città perfetta per la vostra fuga romantica. iStock Bruges è una delle città più belle e poetiche del Belgio. È patrimonio dell’UNESCO e, per via dei suggestivi canali e degli stupendi edifici del XV secolo perfettamente conservati, è anche chiamata la “Venezia del Nord”. Non perdetevela. iStock Se amate il Regno Unito e anche il mare, Brighton fa al caso vostro. Una splendida cittadina con casette colorate e un litorale dove fare romantiche passeggiate mano nella mano.

Il viaggio perfetto per San Valentino 2017

Non sapete dove andare per questo San Valentino 2017? Nessun problema, vi veniamo in aiuto noi! Se vi state domandando dove andare per stupire il vostro o la vostra partner, noi cerchiamo di darvi una mano con questa lista delle città più romantiche. Ideali per San Valentino. Abbiamo selezionato dieci mete, cinque in Italia e cinque all’estero. Questi luoghi sono perfetti per trascorrere un weekend con la vostra dolce metà. Ecco quindi idee e consigli su dove andare, cosa fare e come passare la festa degli innamorati.

Fonte: The Mirror e Skyscanner