Smart lingerie: l’intimo per sedurre con dolcezza

Smart lingerie: ecco la soluzione più accattivante per un San Valentino con i fiocchi. Quando la seduzione chiama, l’intimo risponde. In vista della Festa degli Innamorati, come tradizione vuole, uno dei regali più gettonati è un completino che urla femminilità.

Smart lingerie, San Valentino ad alto tasso di seduzione

Tutti gli uomini a caccia del perfetto spunto per rendere bollente il giorno più romantico dell’anno possono curiosare tra le proposte lanciate dai marchi più gettonati di lingerie. Mai avere paura di osare, un pizzico di malizia non è un peccato mortale. A tendere la mano è, ad esempio, Yamamay che gioca con pizzi, trasparenze, ricami etc.

Quest’anno, a quanto pare, oltre al solito rosso, colore della passione, ad andare in scena sono i toni del bianco e del nero pronti a dare un tono di eleganza a capi sensuali ed estremamente chic. Black&white caratterizzano, ad esempio, il completo composto da reggiseno a triangolo in tulle, raso e macramè e il relativo slip, a vita alta, dello stesso materiale.

Gli animi più romantici troveranno invece nel rosa il proprio alleato: come resistere al reggiseno in raso e tulle e al suo slip a vita alta? Molto bon ton.

Se si è in cerca di un qualcosa di più intrigante, oltre che al classico completino a due pezzi, a sedurre con stile ci pensa il body con coppe impottite in tulle operato e pizzo.

Intimissimi: tanti modi di dire amore

Anche Intimissimi celebra gli innamorati con una collezione di smart lingerie delicata e romantica pronta a vestire tutte quelle donne che non rinuncerebbero, per nulla al mondo, a raccontare la propria sofisticata sensualità.

Il reggiseno, dalla coppa preformata, è pronto a rendere giustizia al decolleté a cui si abbina uno shorts in pizzo trasparente. Entrambe le soluzioni sono proposte nelle nuance del nero e del bianco. Per impreziosire il tutto, la vestaglia in pizzo nero è la ciliegina sulla torta.

Rosa, romanticismo da indossare

Non è tutto perché tra le novità firmate Intimissimi non mancano piacevoli sorprese. Il rosa è un evergreen. Quando c’è di mezzo l’amore questo tenue colore rende bene l’idea trasformando ogni innamorata in una vera principessa. A proporre capi di tale sfumatura è la collezione Italian Gardens.

Toni più decisi, invece, quelli della linea Cruise con evidenti richiami al mondo della crociera ovvero l’intramontabile disegno a righe stampate e jaquard con profili a contrasto, il tutto però rivisitato in chiave moderna giocando con materiali e colori. L’eleganza della seta viene declinata in una palette di colori che va dal classico bianco e blu al rosso acceso fino al black&white.

Nero, eleganza docet

Per le inguaribili romantiche c’è Romance in Venice che punta sull’eleganza del nero e la purezza di un candido bianco, il tutto rigorosamente in pizzo con giochi di opachi e lucidi in ecopelle, ricami macramè e tessuti plissé e, immancabile, l’effetto rete. Non sono da meno le lavorazioni floreali.

Love to Wear, la proposta intima firmata Oysho

A San Valentino non c’è niente di più romantico di un fiore. E se fosse ricamato sulla lingerie? A portare la primavere nell’armadio ci ha pensato Oysho con la sua linea di smart lingerie Love to Wear. Fiori, pizzi e velluti prendono possesso di reggiseni, slip, body e bustier per avvolgere, dolcemente, la silohuette femminile esaltandone tutta la bellezza. Un esempio? Il body in tulle con fiori ricamati davanti che lascia la schiena scoperta.

Che dire poi dell’abbinamento rosa e velluto? Ad andare in scena è il reggiseno velvet a triangolo con imbottitura a cui è associato lo slip hipster con tanto di pizzo e vita elasticizzata.

Parlare di eleganza non può prescindere da lui, il nero, un evergreen che urla seduzione.

A testimoniarlo il top in pizzo con foam e bretelle regolabili. Che sia nascosto o sfoggiato sotto una giacca, questo modello è in grado di assicurare una mise da capogiro.