La top Gigi Hadid innamorata dello stile sporty-chic

C’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui le dicevano che era troppo formosa. Fioccavano i suoi ‘haters’ e gli stuoli di leoni da tastiera che le davano della grassa. E’ incredibile pensare che la top Gigi Hadid, una delle modelle più richieste e pagate del mondo, abbia iniziato la carriera tra le critiche di chi è letteralmente accecato da canoni di bellezza finti. A dire il vero qualche chilo la bella top di origine californiana e palestinese lo ha perso, è abbastanza evidente. A prescindere da chi vuole sempre mettere le donne sotto la lente d’ingrandimento, trattandole come manichini, Gigi Hadid è diventata un’icona mondiale nel giro di due o tre anni. Eternamente fotografata, e sempre più osannata.

Sporty-chic: per la top Gigi Hadid è il preferito

Non è la prima volta che vi parliamo dei look sporty-chic di Gigi Hadid. E’ questa, evidentemente, il tipo di mise in cui la modella si sente a suo agio nei momenti più o meno liberi. Uno stile che ricalca da un lato la voglia di comodità e pochi fronzoli, dall’altro la dinamicità dei vent’anni e dello stile di vita californiano. Scegliendo questi outfit la top Gigi Hadid riesce sempre ad apparire bellissima pur essendo informale. Sarà anche per questo che Tommy Hilfiger l’ha scelta come sua musa e icona. Tanto da creare la capsule collection TommyXGigi. Una linea ispirata alla top model, al suo stile da Californiana sportiva e trendy e alla vita a bordo oceano. Mixata con le icone stilistiche di Tommy Hilfiger, che si rifanno allo stile americano più cool.

E’ proprio nel giorno della sfilata Tommy Hilfiger a Venice Beach, Los Angeles, che Gigi Hadid è stata fotografata con uno straordinario capo TommyXGigi. Un completo composto da pantalone attillato e crop top con collo alto e zip. Il tutto caratterizzato dai motivi a righe che il marchio ha da sempre preso in prestito dal mondo sportivo. E che caratterizzano buona parte della capsule. La top Gigi Hadid lo ha indossato con un cardigan lungo oversize della collezione autunno inverno 2017 2018 Winonah. E con stivaletti in stile anfibio con fettucce a strappo che davano un tono più ‘combat’ e urbano all’outfit.