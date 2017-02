iStock

Il crescione d'acqua viene utilizzato in cucina per insalate, vellutate, minestre. Aiuta a mantenere il benessere di tutto l'organismo e a depurarlo. Storiche sono anche le sue proprietà afrodisiache. E' considerato un antibiotico naturale da utilizzare anche in caso di affezioni polmonari dato il suo potere espettorante. Al crescione si attribuiscono anche proprietà digestive e disintossicanti oltre a rappresentare un vero e proprio diuretico naturale in grado di contrastare la ritenzione idrica e l’ipertensione.