Ricetta vegetariana: Arrosto di Seitan alla birra

L’INGREDIENTE Il seitan, alimento molto gettonato per il suo elevato contenuto proteico, è diffusissimo nella cucina cinese, dove costituisce spesso un piatto unico. In 100 grammi di prodotto sono contenuti circa 58 grammi d’acqua, quindi 36-37 grammi di proteine vegetali, 5-6 grammi di carboidrati e 0,3-0,8 grammi di grassi vegetali. Il seitan ha un ottimo contenuto nutrizionale, ma per gustarlo al meglio conviene abbinare altri cibi: è infatti carente di vitamine fondamentali come la B12. Può però presentare delle controindicazioni: è sconsigliato non soltanto nei casi di celiachia, ma anche di glicemia alta o di diabete conclamato.

LA RICETTA Arrosto di Seitan alla birra

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – 500 g di seitan ad arrosto, 1/2 bicchiere di vino bianco secco, 500cl di birra, 1 rametto di rosmarino, brodo vegetale q.b., 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva, salamoia di fior di sale, pepe, rosmarino e salvia tritati, sale e pepe q.b.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 40 minuti

LO SVOLGIMENTO Sala il seitan con la salamoia sfregando bene con le mani lungo tutta la sua superficie. Infila il rametto di rosmarino tra le maglie di uno spago da cucina con cui andrai a legarlo. In una casseruola abbastanza capiente fai scaldare l’olio. Quindi fai rosolare il seitan uniformemente su tutti i lati. Rigirarlo con due cucchiai di legno per evitare di forarlo. Sfumare con il vino bianco secco, lasciandolo evaporare a fiamma alta.

Abbassa la fiamma e unisci la birra. Copri e porta a cottura l’arrosto girandolo di tanto in tanto sempre con i due cucchiai. Aggiungi altra birra se necessario. Controlla se il sale è sufficiente, aggiungi pepe a piacere. Una volta cotto, basteranno 15 minuti, preleva l’arrosto e tienilo in caldo su di un piatto avvolgendolo con l’alluminio o fallo riposare in forno a temperatura molto bassa.

A questo punto il fondo di cottura dovrebbe essersi addensato parecchio. Se così non fosse, fallo ridurre a fiamma moderata fino a quando avrà raggiunto una consistenza corposa. Elimina lo spago da cucina e taglia il seitan a fette con un coltello. Servilo nei piatti individuali nappando con il fondo di cottura. Aggiungi qualche rametto di rosmarino a decorazione.

LA FIRMA DELLA RICETTA Giuseppe Tortorella, alias Un Biker in Cucina, è docente streetfood alla FunnyVeg Academy. Amante delle Harley-Davidson, non s’è mai perso un motoraduno. Ma, da buon vegano, si limitava a patatine fritte col ketchup. Fino a quando non s’è stancato e, forte della passione per il cibo e la cucina che ha sempre avuto, ha iniziato a rivoluzionare le ricette di streetfood, preparando anche salamelle e porchetta 100% vegetali.