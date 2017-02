Pantaloni skinny, quando il denim non fa una piega

Pantaloni skinny: anche con l’arrivo della primavera rimangono in scena rivestendo un ruolo da protagonisti. Ogni stagione però ha le sue novità. Quando si è alla ricerca di un capo in grado di assicurare stile e vestibilità il denim non delude mai. Dire comfort significa fare il nome di Replay, brand che sa come assecondare le richieste della clientela senza deludere le aspettative.

A rivoluzionare il mondo del denim stretch è il tessuto Hyperflex Doubleindigo. Grazie alla partnership con ISKO, il pantalone viene sottoposto a un innovativo trattamento che, oltre a rendere il capo brillante, garantisce ottima elasticità e massima tenuta.

Pantaloni skinny, è ora di cambiare

La denominazione “Double Indigo” la dice lunga. Il tessuto, infatti, viene prima tinto di blu elettrico per essere poi immerso in vasca per una sovratintura indaco. E’ così che si ottiene una profondità di blu molto intensa dai toni accesi e brillanti. Anche la trama del tessuto diventa blu. Vedere per credere.

Ce n’è per tutti. A vestire la donna è il modello Luz, un cinque tasche skinny estremamente aderente con effeto push up mentre per l’uomo c’è Anbass, dal fit slim e vita regolare.

Due le tonalità disponibili: una più scura dall’effetto “electric blue” realizzata con enzimi che conferiscono al capo un aspetto lucido e piatto e un tono più chiaro e brillante con un effetto fiammato ottenuto con il carteggio e la pennellatura manuale.

Touch, il denim che non fa una piega

Non è finita qui. A vestire in chiave innovativa la donna moderna che ricerca uno stile casual è un prodotto essenziale ma, allo stesso tempo, innovativo: Touch, facendo tesoro delle proprietà stretch dei modelli Hyperflex, crea un effetto slim senza pieghe su ginocchia e lato B durante i movimenti grazie al sistema brevettato Recall. Il modello è disponibile in 4 varianti in diversi lavaggi e colori: skinny cropped, skinny vita bassa, vita alta o molto alta.

Cheap Monday rende il fit sempre più skinny

Uno dei marchi che ha lasciato il segno nel fantastico mondo del denim è sicuramente Cheap Monday. Il noto brand svedese ha conquistato i giovani di tutto il mondo con il suo modello Tight. Era il 2004 quando venne lanciato sul mercato. Proprio così, lo skinny fit diventò un must.

Perché? E’ facile da abbinare. Forse però non era abbastanza. Ecco allora che, ad assecondare le esigenze di tutti coloro che desideravano indossare un fit ancora più skinny, è arrivato Spray On. Aderente, non c’è che dire, il tutto grazie a tessuti estremamente soft e stretch che offrono una vestibilità comoda e attillata.

In vista della bella stagione, Cheap Monday ha rivisitato il suo modello di punta. Ad andare in scena sono soluzioni pronte a vestire tutti coloro che cercano un look innovativo dallo stile metropolitano. C’è Kick Spray, pantalone a vita alta e fit super skinny, aderente sulla gamba con taglio cropped kick-flare alla caviglia. Interessante anche la salopette Dunagree Spray.

Se si preferisce il corto, c’è la Bib Spray una salopette con tasca nella parte superiore, zip di chiusura laterale e taglio a vivo per gli short. Il Mid Shorts Spray, infine, è un jeans mid – rise super skinny con short molto corti e taglio a vivo.