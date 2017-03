Il secondo capitolo della saga di Cinquanta sfumature di grigio è eccezionalmente "timido" per essere tutto fondato sugli incontri bollenti tra Dakota Johnson e Jamie Dornan tra le lenzuola. Girata come le scene d'azione del film, la scena di sesso tra Eva Green e Sullivan Stapleton in 300 - L'alba di un impero fa rimpiangere proprio le scene d'azione... A metà anni '90 ci provò anche Bruce Willis a darsi al thriller erotico. Ne Il colore della notte lo vediamo "esibirsi" insieme a Jane March in una scena di sesso tra piscine, docce e saune, che da sola la dice più lunga sugli anni '90 di cento puntate di Beverly Hills 90210. Lei è lesbica ma ha deciso di dare una chance al sesso etero. Lui non si fa pregare, ma il modo in cui Jennifer Lopez invita Ben Affleck al sesso orale in Amore estremo infrange totalmente la barriera del ridicolo involontario. Ok, Lea Thompson in mutandine era il sogno erotico di metà della popolazione teen anni '80. Ma vederla pomiciare con un papero umanoide? Anche no. In Basic Instinct 2 ci dobbiamo sorbire una scena di sesso in auto condita con orgasmo in mezzo a una serie di curve fatte col freno a mano. Meglio rivedersi il primo. All'apice della sua notorietà, Madonna cedette all'inevitabile thriller erotico. Body of Evidence - Il corpo del reato è da dimenticare, scena di sesso tra lei e Willem Dafoe compresa. Diciamo pure che Jeremy Irons e Juliette Binoche non sono i primi nomi a venire in mente quando si pensa all'erotismo cinematografico. Diciamolo pure. Eric Bana, tormentato dall'attentato alle Olimpiadi di Monaco, fa sesso con la moglie Ayelet Zurer nel thriller politico di Steven Spielberg. Un motivo ci sarà se Spielberg non è celebrato come un maestro dell'eros. Anche in questo caso la piscina fu galeotta tra Elizabeth Berkley e Kyle MacLachlan. Dietro a Showgirls ci sono gli autori di Basic Instinct, il regista Paul Verhoeven e lo sceneggiatore Joe Eszterhas. Che, in un momento storico in cui si credevano invincibili, pensarono bene di alzare il tiro con Showgirls. Ma tutto, in questo film, risulta esagerato e posticcio.

Il sesso al cinema è da sempre una delle maggiori attrattive, che trascina in sala milioni di spettatori come a uno schioccare di dita. D’altro canto il sesso rappresenta ancora un tabù per buona parte della civiltà umana. L’idea di sedersi nel buio di una sala (o nel proprio salotto) e vedere qualcosa di proibito è troppo gustosa per lasciarsela sfuggire.

Ma non sempre le scene di sesso sono riuscite come vorrebbero. A volte è una frase di troppo. A volte una situazione involontariamente comica. A volte semplicemente la mancanza di sex appeal degli attori quando dovrebbero essere sexy. Qualunque sia il motivo, ci sono scene di sesso che vorrebbero essere sensuali ma risultano solo ridicole.

Le peggiori scene di sesso al cinema.

Oggi esploriamo dieci tra le peggiori mai fatte. Ad esempio, ricordate Madonna che versa la cera su Willem Dafoe in Body of Evidence – Il corpo del reato? Oppure l’inguardabile scena di sesso in auto in Basic Instinct 2? O ancora Jennifer Lopez e Ben Affleck e il sesso orale di Amore estremo – Tough Love? Per non parlare delle scene estremamente timide di Cinquanta sfumature di nero…

A volte addirittura si va oltre la “decenza”. Jeremy Irons e Juliette Binoche ne Il danno di Louis Malle non si possono vedere, tanto sono impacciati nel simulare l’orgasmo. Come è impacciato Steven Spielberg alle prese con la scena di sesso (brutta) di Munich. Oppure ancora la tamarrissima scena tra Eva Green e Sullivan Stapleton in 300 – L’alba di un impero. Ma forse la corona va a Howard e il destino del mondo, flop prodotto da George Lucas e tratto da un fumetto satirico Marvel. Vedere Lea Thompson pomiciare con un papero umanoide è qualcosa che si vorrebbe cancellare dalla cornea con il fuoco.

Ecco dieci tra le scene di sesso peggiori della storia del cinema.