Reggiseno di notte: si o no? È questo il dilemma

Marilyn Monroe non se ne separava mai. Giusto o sbagliato? C’è chi pensa sia scomodo e chi lo ritiene utile per avere un seno alto e sodo

Reggiseno di notte: favorevoli o contrarie? Sebbene questo indumento intimo sia un prezioso alleato di bellezza per ogni donna, non tutte lo indossano con piacere. Soprattutto quando è ora di mettersi a letto. Il suo compito è quello di sostenere le forme e dare il giusto supporto: lo stesso discorso vale tanto di giorno quanto di notte?

Se Marilyn Monroe lo utilizzava sempre al fine di scongiurare ogni possibile cedimento, come la pensano le altre donne? In molte non sopportano sentire, a contatto con la pelle, elastici, ferretti e coppe rigide. Altre, invece, ne fanno tesoro perché sperano di mantenere il seno alto. Cosa dicono gli esperti?

Reggiseno di notte: come comportarsi?

Secondo il chirurgo plastico Carlos Burnett, dormire con il reggiseno non danneggia né apporta dei benefici al seno. Anche la dottoressa e ricercatrice di chirurgia Amber Guth del NYU Langone Medical Center, stando a quanto dichiarato all’Huffington Post, ha affermato che non esiste alcuna prova che dormire con il reggiseno sia dannoso o utile. A rendere cadente il seno sarebbero, infatti, altri fattori come l’età e la gravidanza.

Il parere degli esperti

Di tutt’altro avviso è Sydney Ross Singer, medico antropologo secondo il quale il reggiseno interferirebbe con la circolazione linfatica aumentando il rischio di sviluppare un cancro del seno. La tesi però è stata smentita da tanti altri studi, come quello del ricercatore americano del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, Lu Chen che non ha rilevato alcuna prova che chi indossa il reggiseno possa vedere aumentato il rischio di cancro al seno.

Linda Becker, produttrice di biancheria intima, è invece dell’avviso che tutto dipende dalla conformazione fisica di ogni donna. Coloro che hanno coppe comprese tra A e B non hanno bisogno di sostegno durante la notte. Chi, invece, ha coppe più importanti, dalla D in poi, dovrebbe farne uso al fine di avere un maggiore supporto.

A ognuna le sue abitudini

In conclusione ognuna è libera di seguire le proprie abitudini. Mai però dimenticare che la praticità viene prima di tutto. Se proprio non si riesce a fare a meno del reggiseno, bisogna evitare di portarlo troppo stretto al fine di non bloccare la circolazione, favorire un sonno più rilassato e scongiurare irritazioni varie ed eventuali.