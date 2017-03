Cuscini: meglio sostituirli ogni due anni

CUSCINI, PERICOLOSI PER LA SALUTE?

I nostri morbidi e comodi cuscini, che ci accolgono alla fine della giornata, potrebbero diventare pericolosi per la salute. I colpevoli sono gli acari della polvere, piccoli organismi che si annidano nei guanciali. Non è il caso di allarmarsi troppo, poiché non stiamo certamente parlando di malattie gravi o invalidanti. Ma non è neppure un problema da prendere alla leggera, specialmente se si soffre di allergie o problemi respiratori.

DISAGI PROVOCATI DAGLI ACARI DELLA POLVERE

Gli acari della polvere sono invisibili organismi che si annidano nella nostra biancheria. Proliferano in ambienti caldi ed umidi e possono provocare gravi fastidi e malessere alle persone allergiche. Anche se non siete allergici, tuttavia, gli acari annidati nei cuscini possono creare disturbi. I più comuni sono disturbi legati all’apparato respiratorio. Lieve raffreddore, leggero mal di testa, occhi arrossati. Ci sono anche persone alle quali, pur essendo presenti nei cuscini, non provocano apparentemente alcun disturbo.

CUSCINI TRADIZIONALI: MANUTENZIONE E CURA

Esistono tuttavia una serie di accorgimenti per contrastare il deposito degli acari della polvere. Il primo è di non rifare mai il letto la mattina appena alzati, poiché si manterrà il calore corporeo sulla biancheria, che favorisce gli acari. Meglio quindi areare bene la stanza e rinfrescarla. Le federe vanno lavate spesso a 60° e, se possibile, lavare regolarmente anche il cuscino. I modelli tradizionali andrebbero comunque sostituiti ogni due anni.

MODELLI ANTIACARO ANALLERGICI

Esistono poi dei cuscini di nuova realizzazione, assolutamente anallergici ed antiacaro. Sono realizzati con materiali speciali e fibre solitamente sintetiche, che impediscono o comunque ostacolano il deposito degli acari. Ovviamente questo non vuol dire che non bisogna usare le stesse accortezze nella pulizia della stanza. Ricordiamo infatti che, oltre al cuscino, questi organismi si depositano anche sul resto della biancheria come lenzuola e coperte, oltre che nel materasso.