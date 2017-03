Crisi di coppia: è una questione di (cattivi) odori

Crisi di coppia: è tutta questione di equilibri… e di odori. Ebbene sì, l’amore non è eterno. Bisogna farsene una ragione. Ci si lascia per la fine di un sentimento, per incompatibilità di carattere o per un tradimento. Ma non solo. A quanto pare, tra le innumerevoli motivazioni che determinano la fine di una relazione, figura anche la scarsa igiene.

Crisi di coppia: occhio agli odori!

Quando il proprio partner emana un cattivo odore, o presenta un aspetto piuttosto trascurato, sono guai. Triste ma vero: c’è qualcosa che non va. Stando a quanto riporta la rivista Marie Claire, in Francia, proprio per problemi di pulizia, una persona su quattro mette un punto alla propria storia d’amore.

A darne prova, inoltre, è uno studio condotto dalla SCA (azienda leader nei settori dell’igiene e forestale) che non ha fatto altro che confermare che il 25% dei francesi è solito interrompere una relazione perché infastidito dalla mancanza di igiene da parte della dolce metà.

Quando la scarsa igiene minaccia la relazione

C’è però odore e odore. In primis figura il sudore, citato dal 56% delle donne e dal 44% degli uomini. A seguire c’è il cattivo alito (39% uomini e 32% donne) e, a chiudere la top 3, è l’igiene intima (36% uomini e 32% donne). Non è però solo una questione di puzza. Non sono da meno i capelli grassi. Il 26% delle donne intervistate ha dichiarato di provare imbarazzo alla vista di capelli sporchi contro solo il 10% degli uomini. Anche indossare abiti che, in realtà, non sembrano essere molto freschi, può creare un certo disgusto. Non c’è che dire, bisognerebbe prestare una maggiore cura alla propria immagine.

Peli: sono un problema nella coppia?

Che dire poi dei peli? Sebbene non siano un motivo di rottura per i francesi, il 9% degli uomini non sopporterebbe coloro che non si radono le ascelle. Cosa dicono le donne a tale proposito? Uno scarso 5% è dell’idea che una peluria abbondante potrebbe avere il suo peso in un rapporto a due.