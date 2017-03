Sarebbero pericolose per la sopravvivenza del corallo

Creme solari e oli solari: allarme per l’ambiente. Attenzione, proprio i prodotti pensati per la cura del corpo conterebbero pericolosi rischi per l’ecosistema.

Tra i pericoli individuati per la natura, lo sbiancamento del corallo a causa delle sostanze chimiche che contengono. Lo afferma la rivista Marie Claire citando uno studio sul tema.

Creme solari: lo studio

Uno studio pubblicato sull’Environmental Health Perpectives ha messo in luce gli effetti diretti dei filtri solari sulla qualità dei nostri oceani. Ogni anno, sarebbero più di 4.000 tonnellate i residui di crema solare che vanno a depositarsi sulle barriere coralline. In Thailandia, Messico o Caraibi. Secondo gli esperti, la metà del corallo del mondo è in pericolo di sparizione entro i 20 anni. E se il corallo scompare – affermano gli scienziati – l’intero ecosistema sarà compromesso.

Le sostanze nocive contenute nei prodotti di bellezza – ossido di zinco e biossido di titanio – che servono per il filtro UV, pare minaccino l’esistenza della zooxanthellae. Quest’ultima è una microalga necessaria per far sviluppare e sopravvivere il corallo.

Ma filtri solari non danneggiano solo le barriere coralline. David Sánchez-Quiles, dottorando presso l’Istituto Mediterraneo di Studi Avanzati in Spagna, è riuscito a dimostrare che persino il plancton è messo in pericolo dai composti chimici dei filtri solari.

Creme solari, un pericolo per l’ambiente: cosa fare?

Se alcune riserve marine semplicemente vietano l’uso di creme solari, i ricercatori stanno lavorando su versione “organiche” delle creme convenzionali che non mettano in pericolo il nostro ecosistema. Già alcune lozioni a base di componenti naturali si sforzano di rispettare mari e coralli. Grazie ai filtri minerali.

“I filtri solari etichettati come organici devono contenere almeno il 10% di ingredienti provenienti da agricoltura biologica e utilizzare un minimo di ingredienti naturali al 95%”, ricorda nouvelObs.com. Anche perché il filtro UV contenuto nelle creme solari è fondamentale per la protezione della pelle dai raggi pericolosi del sole. Non possiamo rinunciarvi.