Verdura e frutta: 10 porzioni al giorno per vivere meglio

Mangiare 10 porzioni di verdura e frutta al giorno potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e il cancro. A rivelarlo è stato uno studio pubblicato sull’International Journal of Epidemiology e condotto dai ricercatori dell’Imperial College di Londra. Analizzando i dati di 95 studi relativi all’assunzione di verdura e frutta, è emerso qualcosa di interessante.

Verdura e frutta: 10 porzioni meglio di 5

Le 5 porzioni indicate come ottimali dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sono sì abbastanza ma, come si dice, melius est abundare quam deficere. Bisognerebbe dunque raddoppiare la dose. Ergo sarebbe bene consumare una quantità di vegetali pari a 800 grammi al dì. Il tutto diviso in 10 porzioni da 80 grammi ciascuna.

Così facendo sarebbe possibile ridurre del 24% il rischio di malattie cardiache, del 33% l’ictus, del 28% le malattie cardiovascolari e del 13% il cancro. Infine si andrebbero a diminuire, del 31%, le morti premature.

Mangiare sano per sconfiggere le malattie

Proprio così. Gli autori stimano che, se ogni individuo mangiasse 10 porzioni di frutta e verdura al giorno, sarebbe possibile prevenire, annualmente, la morte prematura di ben 7,8 milioni di persone nel mondo. Quali sono i cibi da prediligere? Il team di ricerca ha scoperto che mele, pere, agrumi, insalate e verdure come spinaci, lattuga, cicoria, broccoli, cavoli e cavolfiori possono proteggere da malattie cardiovascolari.

Cibi salutari per una corretta alimentazione

Per quel che concerne il cancro, invece, sarebbe bene consumare verdure verdi come spinaci o fagioli. Ottime anche quelle di colore giallo come peperoni e carote. Non sono da meno le verdure crocifere. Il Dott. Dagfinn Aune, principale autore dello studio, ha dichiarato: “Abbiamo voluto indagare su quanta frutta e verdura bisognasse mangiare per ottenere la massima protezione contro le malattie e la morte prematura. I risultati ottenuti suggeriscono che, anche se cinque porzioni di frutta e verdura sono abbastanza, arrivare fino a 10 al giorno sarebbe ancora meglio”.

Per vivere in maniera sana dunque frutta e verdura sono indispensabili. Una dieta bilanciata può fare la differenza. Questi alimenti, infatti, andrebbero a ridurre la pressione del sangue, il colesterolo cattivo oltre a rafforzare il sistema immunitario.