A Parigi la mostra è in metro con Magnum Photos

La Magnum Photos è una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo. Ad oggi riunisce sessanta tra i migliori fotografi in circolazione. Fondata nel 1947, compie quest’anno 70 anni. E lo fa in grande stile con la collaborazione di RATP, Regie autonome des transports parisiens, ovvero l’Ente autonomo dei trasporti parigini, che presta le sue mura per accogliere una mostra fotografica. Ecco, dunque, l’esposizione di 174 fotografie nelle sale e sulle pareti delle banchine della metropolitana di Parigi. L’inedito evento consente ai viaggiatori di scoprire parte del sorprendente lavoro dell’agenzia Magnum. Si tratta di una cooperativa indipendente di fotografi, la prima del suo genere ad emergere alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

LA MAGNUM PHOTOS

Fondata nel 1947 dall’artista francese Henri Cartier Bresson e tre corrispondenti di guerra che erano Robert Capa, George Rodger e David Seymour, nel corso della sua storia è rimasta sempre fedele a se stessa. Impegnandosi a rispettare un certo numero di valori. Come la ricerca dell’eccellenza, della verità e il rispetto per i soggetti fotografati. Una garanzia di serietà e di approccio al lavoro che ne hanno decretato il successo in tutto il mondo. Successo che, a distanza di 70 anni, non si è mai offuscato. A caratterizzarne la fama è sempre stata la libertà d’azione. Che ha sempre permesso di creare reportage di ampio respiro in cui l’autore può raccontare meglio e in profondità.

Ai quattro fondatori iniziali si aggiunsero poi giorni di talento. E venne creato un gruppo la cui forza era la diversa creatività e le imprese individuali di ognuno. In molti casi i reportage non trovavano spazio adeguato sulle riviste. Di conseguenza l’unico modo per riuscire a comunicare e vivere la fotografia senza limiti né confini erano, e sono, le mostre.

LA MOSTRA IN METROPOLITANA

Quella di Parigi si intitola La Ville en Histoire(s) e presenta le immagini, in formato XXL, di 91 fotografi della leggendaria agenzia. Si tratta di artisti che hanno viaggiato e ancora viaggiano per il mondo. Da New York a Shanghai. Da Pechino a Parigi. Presentano immagini a colori o in bianco e nero. Momenti che riflettono i grandi eventi della storia. Ma anche normalissimi istanti della vita quotidiana. In programma fino al 30 giugno 2017, la mostra si può ammirare in 11 stazioni della metropolitana. BirHakeim, Gare de Lyon, Hotel de Ville, Jaurès, La Chapelle, Luxembourg, Madeleine, Nanterre Université, Pyramides, Saint-Michel et Saint-Denis Porte de Paris.