Viole mammole. Come coltivarle in casa

IL GENTILE FASCINO DELLE VIOLE MAMMOLE

Graziose, delicate e profumate: le viole mammole sono fiori comuni della flora selvatica e si diversificano in varie specie. Con l’arrivo della primavera, il giardino o il balcone possono essere resi incantevoli dalle nuove fioriture. Tra i vari tipi di piante e fiori che possiamo scegliere, a seconda del nostro gusto personale, le viole sono indubbiamente deliziose. Facili da coltivare in vaso, sono piante molto robuste e capaci di crescere anche in luoghi ombrosi. Anzi, a dire il vero, specialmente le viole mammole non tollerano il caldo e amano invece l’elevata umidità.

COME COLTIVARE LE VIOLE MAMMOLE

Questa profumatissima specie di viola ha una fioritura relativamente breve. In aprile la stagione si conclude, ma rifioriscono l’anno successivo e possono durare diversi anni. Ovviamente in condizioni favorevoli, quindi, come già detto, in ambienti umidi. Ne esistono diverse varietà: oltre al classico fiore viola, rosa e lilla, si possono trovare gialle e screziate. Le più famose sono senz’altro le violette di Parma, dal profumo inebriante. Sono facili da coltivare sia in vaso che nelle aiuole o addirittura ai piedi di alberi ed arbusti.

STILOSE COMPOSIZIONI DI VIOLE E VIOLETTE

A seconda dello stile del vostro terrazzo o giardino, potete scegliere dove coltivare le vostre viole. Questi fiori possono infatti essere disposti sia in vaso che nelle aiuole e dare vita anche a splendide composizione miste. Ovviamente molto dipende anche dal tipo di viola che si sceglie. La viola del pensiero, ad esempio, è semplicissima da coltivare in vaso. Delicata e romantica, ben si presta ad ingentilire un balcone impreziosito da vasi ed arredi in stile shabby. Pensate ad un grazioso tavolino bianco in ferro battuto, con un vasetto di viole come centrotavola.

In alternativa, essendo anche molto fitte, le viole possono dar vita a veri e propri tappeti fioriti, meravigliosi in apposite aiuole. Hanno uno sviluppo della chioma molto tondeggiante e anche queste, come le viole mammole, sono disponibili in diverse varietà. Non vi resta, dunque, che scegliere la vostra viola preferita…