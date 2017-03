La Generazione Y fa meno sesso rispetto alla Generazione X

La Generazione Y fa meno sesso rispetto ai suoi genitori. E segue le orme dei loro nonni. I nati negli anni 90, detti anche Millennials, mettono sul podio smartphone, viaggi e tecnologia in generale. Lo rivela uno studio americano; ma c’è di più. I nati a ridosso del 2000 non hanno interesse per le pratiche sessuali. Un dato interessante se paragonato allo stesso studio condotto per la Generazione X (quella degli anni ’60 – ‘70).

Parliamo dei ragazzi che avevano scoperto i telefoni cellulari e che non ne facevano un uso spasmodico. E il computer faceva i primi passi nel tempo libero dei giovani. La Generazione Y sembra aver ereditato i “gusti” delle prime generazioni del XX secolo. In tema di sesso la similitudine arriva con i ragazzi degli anni ’20.

La Generazione Y fa meno sesso rispetto ai genitori alla loro età

Lo studio americano pubblicato su Archives of Sexual Behavior, ha visto coinvolti 27.000 adulti statunitensi. Sotto esame una fascia di età compresa tra i 18 e i 95 anni di età. La ricerca è stata condotta dal professore dell’Università di Florida, Ryne Sherman, da Jean Twenge dell’Università di San Diego e da Brooke Wells, docente della Widener University of United States.

Il 15% dei partecipanti di sesso maschile in una fascia di età compresa tra i 20 e 24 anni non ha ancora avuto la sua “prima volta”. Per quanto riguarda i nati negli anni ’60 – ’70, la percentuale era del 6%. Circa il 13% dei ragazzi, pur avendo avuto il primo rapporto sessuale tra i 15 e i 18 anni, non è riuscito ad avere una seconda volta dai 20 anni e fino ai 24. La Generazione X vedeva in questo caso una percentuale di poco inferiore al 5%.

A emergere un altro dato interessante: sono le ragazze a voler sempre meno fare sesso. E addirittura la maggior parte di loro tende ad aspettare la prima notte di nozze. “Tutte le nonne” si potrebbe commentare. Il gentil sesso non si concede neanche più al primo appuntamento. Lontane dall’andamento alla Sex and the City, i dati dimostrano che per le Millennials il sesso sarebbe quasi un tabù.

La Generazione Y fa meno sesso dei teenager…

Riguardo all’adolescenza, le statistiche “peggiorano”. I teenager statunitensi assomigliano a quelli degli anni ‘90. Stando a quanto riporta il Centro americano per la prevenzione e il controllo delle malattie (Center for Disease Control), nel 1991 oltre il 50% degli studenti liceali ha già avuto il suo primo rapporto. Nel 2015, invece, questa percentuale è scesa al circa 40% e si trova ancora in rapida diminuzione.

Il comportamento sessuale segue inevitabilmente quello dello stile di vita. I ragazzi che passano la maggior parte del tempo sui social network, prediligono la vita virtuale a quella reale. Meglio giocare con l’immaginazione che sedurre guardando negli occhi o toccando con mano. L’era digitale ha di gran lunga dimezzato i rapporti sessuali. Nonostante i Millennials abbiano più opportunità di fare incontri e sesso, la camera da letto rimane tra gli ultimi interessi. Libertà, globalizzazione e opportunità non vanno di pari passo con l’incontro sessuale. Una situazione capovolta rispetto ai favolosi anni ’70.

Oltre a stress e sovraccarico di stimoli, c’è una possibile spiegazione a questo ritratto a stelle e strisce. Nelle scuole del Regno Unito e degli Stati Uniti vengono impartite lezioni di educazione sessuale. L’aumento di consapevolezza delle proprie azioni e delle possibili conseguenze di un rapporto, potrebbe spingere i ragazzi a non correre rischi inutili. Se da un lato questi dati sono direttamente proporzionali alla diminuzione di malattie sessualmente trasmissibili, dall’altro può avere una triste spiegazione. L’amore ha perso il suo fascino, lasciando il posto tecnologia e tanta, tanta noia.